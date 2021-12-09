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"العربي الوطني" يحصل على جائزة "أفضل تطبيق جوال بنكي" في السعودية لعام 2021

ضمن الجوائز السنوية لمجلة غلوبال فاينانس العالمية المخصصة لاختيار أفضل البنوك الرقمية

حصد البنك العربي الوطني جائزة "أفضل تطبيق جوال بنكي" في المملكة العربية السعودية لعام 2021م؛ وذلك ضمن الجوائز السنوية لمجلة غلوبال فاينانس العالمية المخصصة لاختيار أفضل البنوك الرقمية في العالم؛ وذلك عن تطبيق "العربي موبايل"؛ تقديرًا لتميز التطبيق في تعزيز تجربة العملاء الرقمية، من حيث التنوع والمرونة والابتكار والقدرة الواسعة على تلبية احتياجات العملاء.

وجاء حصول البنك على هذه الجائزة المرموقة، بعد عملية تقييم من قِبَل لجنة مُحَكّمي الجائزة التي ضمت نخبةً من الخبراء والصحفيين العالميين المتخصصين في قطاع الصناعة المصرفية والمالية، واستندت على سلسلة من المعايير من بينها: قوة الاستراتيجية التي يتبناها البنك لجذب وخدمة العملاء عبر القنوات الرقمية، والجهود المتبعة لتحفيز العملاء نحو استخدام الحلول الرقمية وما يرافقها من نمو لعدد مستخدمي التطبيقات الرقمية، إلى جانب المعايير الفنية المرتبطة بتصميم التطبيق وفاعليته، وما يتيحه من مرونة وخيارات مصرفية أمام العملاء، ومزايا تنافسية جاذبة أمام التطبيقات المماثلة.

وأعرَبَ عبيد الرشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه الجائزة، التي تُعد تتويجًا للخطوات النوعية التي قطعها البنك على طريق تمكين منظومته الرقمية، وتطوير حلوله المبتكرة في مجال المصرفية الرقمية، التي تتصدر محركات النمو الاستراتيجية التي يسعى البنك إلى تدعيمها لترسيخ قدراته التنافسية، وتعزيز حصته السوقية، وإثراء تجربة عملائه.

وأوضح "الرشيد" أن البنك العربي الوطني يسعى منذ بداية مسيرة التحول الرقمي إلى الاستثمار في التقنية الحديثة والحلول المبتكرة لجعل التجربة المصرفية أكثر سهولة وسرعة وأفضل كفاءة ومرونة، ولتكون مواكِبة للتغيرات المتسارعة والاحتياجات المتنامية للعملاء، وأكثر استجابة للاعتماد المتزايد على القنوات الرقمية في تنفيذ العمليات المصرفية وخاصة عبر الجوال، مع إحاطتها بأعلى معايير الحماية والأمان؛ لافتًا إلى النمو المضطرد في مؤشرات استخدام التطبيق المصرفي، والذي يستدعي مقابلته بالمزيد من العمل للتطوير المستمر لمزاياه وخياراته وأدواته.

يشار إلى أن البنك العربي الوطني سَجّل نموًّا ملحوظًا في عدد مستخدمي القنوات المصرفية الرقمية خلال السنوات الماضية؛ بما في ذلك تطبيق الجوال الذي يُعد بمثابة منصة متكاملة لتنفيذ غالبية العمليات والاحتياجات المصرفية للعملاء على اختلاف فئاتهم، بالنظر إلى المزايا والخيارات الواسعة التي يتمتع بها التطبيق؛ فضلًا عن الكفاءة التقنية والفنية العالية المدعوم بها، والتي تجعله خيارًا آمنًا ومرنًا لدى عملاء البنك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العربي الوطني" يحصل على جائزة "أفضل تطبيق جوال بنكي" في السعودية لعام 2021
سبق

حصد البنك العربي الوطني جائزة "أفضل تطبيق جوال بنكي" في المملكة العربية السعودية لعام 2021م؛ وذلك ضمن الجوائز السنوية لمجلة غلوبال فاينانس العالمية المخصصة لاختيار أفضل البنوك الرقمية في العالم؛ وذلك عن تطبيق "العربي موبايل"؛ تقديرًا لتميز التطبيق في تعزيز تجربة العملاء الرقمية، من حيث التنوع والمرونة والابتكار والقدرة الواسعة على تلبية احتياجات العملاء.

وجاء حصول البنك على هذه الجائزة المرموقة، بعد عملية تقييم من قِبَل لجنة مُحَكّمي الجائزة التي ضمت نخبةً من الخبراء والصحفيين العالميين المتخصصين في قطاع الصناعة المصرفية والمالية، واستندت على سلسلة من المعايير من بينها: قوة الاستراتيجية التي يتبناها البنك لجذب وخدمة العملاء عبر القنوات الرقمية، والجهود المتبعة لتحفيز العملاء نحو استخدام الحلول الرقمية وما يرافقها من نمو لعدد مستخدمي التطبيقات الرقمية، إلى جانب المعايير الفنية المرتبطة بتصميم التطبيق وفاعليته، وما يتيحه من مرونة وخيارات مصرفية أمام العملاء، ومزايا تنافسية جاذبة أمام التطبيقات المماثلة.

وأعرَبَ عبيد الرشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه الجائزة، التي تُعد تتويجًا للخطوات النوعية التي قطعها البنك على طريق تمكين منظومته الرقمية، وتطوير حلوله المبتكرة في مجال المصرفية الرقمية، التي تتصدر محركات النمو الاستراتيجية التي يسعى البنك إلى تدعيمها لترسيخ قدراته التنافسية، وتعزيز حصته السوقية، وإثراء تجربة عملائه.

وأوضح "الرشيد" أن البنك العربي الوطني يسعى منذ بداية مسيرة التحول الرقمي إلى الاستثمار في التقنية الحديثة والحلول المبتكرة لجعل التجربة المصرفية أكثر سهولة وسرعة وأفضل كفاءة ومرونة، ولتكون مواكِبة للتغيرات المتسارعة والاحتياجات المتنامية للعملاء، وأكثر استجابة للاعتماد المتزايد على القنوات الرقمية في تنفيذ العمليات المصرفية وخاصة عبر الجوال، مع إحاطتها بأعلى معايير الحماية والأمان؛ لافتًا إلى النمو المضطرد في مؤشرات استخدام التطبيق المصرفي، والذي يستدعي مقابلته بالمزيد من العمل للتطوير المستمر لمزاياه وخياراته وأدواته.

يشار إلى أن البنك العربي الوطني سَجّل نموًّا ملحوظًا في عدد مستخدمي القنوات المصرفية الرقمية خلال السنوات الماضية؛ بما في ذلك تطبيق الجوال الذي يُعد بمثابة منصة متكاملة لتنفيذ غالبية العمليات والاحتياجات المصرفية للعملاء على اختلاف فئاتهم، بالنظر إلى المزايا والخيارات الواسعة التي يتمتع بها التطبيق؛ فضلًا عن الكفاءة التقنية والفنية العالية المدعوم بها، والتي تجعله خيارًا آمنًا ومرنًا لدى عملاء البنك.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
10:05 AM

"العربي الوطني" يحصل على جائزة "أفضل تطبيق جوال بنكي" في السعودية لعام 2021

ضمن الجوائز السنوية لمجلة غلوبال فاينانس العالمية المخصصة لاختيار أفضل البنوك الرقمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصد البنك العربي الوطني جائزة "أفضل تطبيق جوال بنكي" في المملكة العربية السعودية لعام 2021م؛ وذلك ضمن الجوائز السنوية لمجلة غلوبال فاينانس العالمية المخصصة لاختيار أفضل البنوك الرقمية في العالم؛ وذلك عن تطبيق "العربي موبايل"؛ تقديرًا لتميز التطبيق في تعزيز تجربة العملاء الرقمية، من حيث التنوع والمرونة والابتكار والقدرة الواسعة على تلبية احتياجات العملاء.

وجاء حصول البنك على هذه الجائزة المرموقة، بعد عملية تقييم من قِبَل لجنة مُحَكّمي الجائزة التي ضمت نخبةً من الخبراء والصحفيين العالميين المتخصصين في قطاع الصناعة المصرفية والمالية، واستندت على سلسلة من المعايير من بينها: قوة الاستراتيجية التي يتبناها البنك لجذب وخدمة العملاء عبر القنوات الرقمية، والجهود المتبعة لتحفيز العملاء نحو استخدام الحلول الرقمية وما يرافقها من نمو لعدد مستخدمي التطبيقات الرقمية، إلى جانب المعايير الفنية المرتبطة بتصميم التطبيق وفاعليته، وما يتيحه من مرونة وخيارات مصرفية أمام العملاء، ومزايا تنافسية جاذبة أمام التطبيقات المماثلة.

وأعرَبَ عبيد الرشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه الجائزة، التي تُعد تتويجًا للخطوات النوعية التي قطعها البنك على طريق تمكين منظومته الرقمية، وتطوير حلوله المبتكرة في مجال المصرفية الرقمية، التي تتصدر محركات النمو الاستراتيجية التي يسعى البنك إلى تدعيمها لترسيخ قدراته التنافسية، وتعزيز حصته السوقية، وإثراء تجربة عملائه.

وأوضح "الرشيد" أن البنك العربي الوطني يسعى منذ بداية مسيرة التحول الرقمي إلى الاستثمار في التقنية الحديثة والحلول المبتكرة لجعل التجربة المصرفية أكثر سهولة وسرعة وأفضل كفاءة ومرونة، ولتكون مواكِبة للتغيرات المتسارعة والاحتياجات المتنامية للعملاء، وأكثر استجابة للاعتماد المتزايد على القنوات الرقمية في تنفيذ العمليات المصرفية وخاصة عبر الجوال، مع إحاطتها بأعلى معايير الحماية والأمان؛ لافتًا إلى النمو المضطرد في مؤشرات استخدام التطبيق المصرفي، والذي يستدعي مقابلته بالمزيد من العمل للتطوير المستمر لمزاياه وخياراته وأدواته.

يشار إلى أن البنك العربي الوطني سَجّل نموًّا ملحوظًا في عدد مستخدمي القنوات المصرفية الرقمية خلال السنوات الماضية؛ بما في ذلك تطبيق الجوال الذي يُعد بمثابة منصة متكاملة لتنفيذ غالبية العمليات والاحتياجات المصرفية للعملاء على اختلاف فئاتهم، بالنظر إلى المزايا والخيارات الواسعة التي يتمتع بها التطبيق؛ فضلًا عن الكفاءة التقنية والفنية العالية المدعوم بها، والتي تجعله خيارًا آمنًا ومرنًا لدى عملاء البنك.

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