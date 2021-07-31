تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول بمنطقة عسير

تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل.



وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ٨ مساءً.