النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شفاء حالتَيْن جديدتَيْن لمصابَيْن بفيروس كورونا المستجد بالإمارات

من الجنسية الصينية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس شفاء حالتَيْن جديدتَيْن لمصابَيْن بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الإمارات من الجنسية الصينية. ويبلغ أحدهما من العمر 38 عامًا، والحالة الثانية لطفل يبلغ من العمر 10.

وبذلك تعلن الوزارة اكتمال شفاء أول عائلة تم تشخيصها بالفيروس في الدولة؛ ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 7 حالات.

كما أعلنت الوزارة في وقت سابق أمس رصدها 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم (COVID-19) ؛ ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 45 حالة.

فيروس كورونا الجديد الإمارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شفاء حالتَيْن جديدتَيْن لمصابَيْن بفيروس كورونا المستجد بالإمارات
سبق

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس شفاء حالتَيْن جديدتَيْن لمصابَيْن بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الإمارات من الجنسية الصينية. ويبلغ أحدهما من العمر 38 عامًا، والحالة الثانية لطفل يبلغ من العمر 10.

وبذلك تعلن الوزارة اكتمال شفاء أول عائلة تم تشخيصها بالفيروس في الدولة؛ ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 7 حالات.

كما أعلنت الوزارة في وقت سابق أمس رصدها 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم (COVID-19) ؛ ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 45 حالة.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
01:54 AM

شفاء حالتَيْن جديدتَيْن لمصابَيْن بفيروس كورونا المستجد بالإمارات

من الجنسية الصينية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
0
647

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس شفاء حالتَيْن جديدتَيْن لمصابَيْن بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الإمارات من الجنسية الصينية. ويبلغ أحدهما من العمر 38 عامًا، والحالة الثانية لطفل يبلغ من العمر 10.

وبذلك تعلن الوزارة اكتمال شفاء أول عائلة تم تشخيصها بالفيروس في الدولة؛ ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 7 حالات.

كما أعلنت الوزارة في وقت سابق أمس رصدها 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم (COVID-19) ؛ ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 45 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,019
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,928
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,026
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,173

المقالات

نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة