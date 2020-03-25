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مصادر: وزير التعليم يوجه بـ"لجنة" تتولى التحقيق في أي مخالفة فكرية في كل الجامعات

كشفت مصادر أن وزير التعليم وجه بتشكيل لجنة في كل جامعة تتولى التحقيق في أي مخالفة فكرية أو الدعوة أو التأييد أو التعاطف مع فكر أو منهج التيارات المنحرفة والمتطرفة.

وجاء التوجيه بأن تسند رئاسة اللجنة لأحد وكلاء الجامعة بالإضافة لرئيس وحدة التوعية الفكرية في الجامعة وإدارة الشؤون القانونية وإدارة المراجعة الداخلية.

وتتولى اللجنة مهام من ضمنها التحقيق في جميع ما يصدر من منسوبي الجامعة من مخالفات فكرية أو الدعوة أو التأييد أو التعاطف مع فكر أو منهج من التيارات المنحرفة والمتطرفة سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو غيرهم من منسوبي الجامعة.

ويتم التحقيق بناءً على تكليف للجنة من مدير الجامعة، وأن يتم تدوين محاضر التحقيق خطياً.

وتضمن توجيه وزير التعليم بالتأكيد على وحدة التوعية الفكرية وإدارة الإعلام والاتصال بالجامعة بإحالة جميع ما يتم رصده من مخالفات فكرية وسلوكية في الجامعة إلى هذه اللجنة لاتخاذ الإجراء حيالها مع إحاطة مركز الوعي الفكري في الوزارة بجميع المخالفات المرصودة.

يشار إلى أن هناك عدداً من القرارات اتخذها وزير التعليم تتناول التصدي لأي فكر ضال ومنحرف سوف تصدر خلال الأيام القادمة،

وتفعيل دور الجامعات والتأكيد على القيام بدورها بكل حزم.

وزير التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر: وزير التعليم يوجه بـ"لجنة" تتولى التحقيق في أي مخالفة فكرية في كل الجامعات
سبق

كشفت مصادر أن وزير التعليم وجه بتشكيل لجنة في كل جامعة تتولى التحقيق في أي مخالفة فكرية أو الدعوة أو التأييد أو التعاطف مع فكر أو منهج التيارات المنحرفة والمتطرفة.

وجاء التوجيه بأن تسند رئاسة اللجنة لأحد وكلاء الجامعة بالإضافة لرئيس وحدة التوعية الفكرية في الجامعة وإدارة الشؤون القانونية وإدارة المراجعة الداخلية.

وتتولى اللجنة مهام من ضمنها التحقيق في جميع ما يصدر من منسوبي الجامعة من مخالفات فكرية أو الدعوة أو التأييد أو التعاطف مع فكر أو منهج من التيارات المنحرفة والمتطرفة سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو غيرهم من منسوبي الجامعة.

ويتم التحقيق بناءً على تكليف للجنة من مدير الجامعة، وأن يتم تدوين محاضر التحقيق خطياً.

وتضمن توجيه وزير التعليم بالتأكيد على وحدة التوعية الفكرية وإدارة الإعلام والاتصال بالجامعة بإحالة جميع ما يتم رصده من مخالفات فكرية وسلوكية في الجامعة إلى هذه اللجنة لاتخاذ الإجراء حيالها مع إحاطة مركز الوعي الفكري في الوزارة بجميع المخالفات المرصودة.

يشار إلى أن هناك عدداً من القرارات اتخذها وزير التعليم تتناول التصدي لأي فكر ضال ومنحرف سوف تصدر خلال الأيام القادمة،

وتفعيل دور الجامعات والتأكيد على القيام بدورها بكل حزم.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:10 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:43 PM

مصادر: وزير التعليم يوجه بـ"لجنة" تتولى التحقيق في أي مخالفة فكرية في كل الجامعات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
11,384

كشفت مصادر أن وزير التعليم وجه بتشكيل لجنة في كل جامعة تتولى التحقيق في أي مخالفة فكرية أو الدعوة أو التأييد أو التعاطف مع فكر أو منهج التيارات المنحرفة والمتطرفة.

وجاء التوجيه بأن تسند رئاسة اللجنة لأحد وكلاء الجامعة بالإضافة لرئيس وحدة التوعية الفكرية في الجامعة وإدارة الشؤون القانونية وإدارة المراجعة الداخلية.

وتتولى اللجنة مهام من ضمنها التحقيق في جميع ما يصدر من منسوبي الجامعة من مخالفات فكرية أو الدعوة أو التأييد أو التعاطف مع فكر أو منهج من التيارات المنحرفة والمتطرفة سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو غيرهم من منسوبي الجامعة.

ويتم التحقيق بناءً على تكليف للجنة من مدير الجامعة، وأن يتم تدوين محاضر التحقيق خطياً.

وتضمن توجيه وزير التعليم بالتأكيد على وحدة التوعية الفكرية وإدارة الإعلام والاتصال بالجامعة بإحالة جميع ما يتم رصده من مخالفات فكرية وسلوكية في الجامعة إلى هذه اللجنة لاتخاذ الإجراء حيالها مع إحاطة مركز الوعي الفكري في الوزارة بجميع المخالفات المرصودة.

يشار إلى أن هناك عدداً من القرارات اتخذها وزير التعليم تتناول التصدي لأي فكر ضال ومنحرف سوف تصدر خلال الأيام القادمة،

وتفعيل دور الجامعات والتأكيد على القيام بدورها بكل حزم.

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