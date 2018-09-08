الجماهير تطالب بإيقاف الدوري وقت كأس آسيا.. ورئيس النصر: لماذا هذا الضجيج؟

دشّنت وسماً حمل عنوان "لا دوري بدون دوليين"

انتقدت الجماهير السعودية، تحديداً جماهير الأندية المنافسة على اللقب، الأنباء التي ترددت عن احتمالية استمرار لعب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وقت لعب البطولة الآسيوية التي تستضيفها الإمارات في يناير من العام المقبل.

وتستضيف الإمارات بطولة كأس أمم آسيا في يناير من العام المقبل حيث وقع الأخضر السعودي ضمن مجموعة تضم قطر ولبنان وكوريا الشمالية.

جماهير أخرى رحبت بتلك الأنباء حيث قالت إن قرار زيادة عدد المحترفين لـ 8 لاعبين لن يتسبب بأي ضرر للفرق التي سينضم منها لاعبون دوليون كون تواجد المحترفين سيكون خير بديل للاعبين المنضمين.

من جانبه علق سعود آل سويلم رئيس نادي النصر على هذه المطالبات وكتب مغرداً" شكراً لأخي الغالي معالي المستشار تركي آل الشيخ بالسماح للأندية بثمانية أجانب، وهذا بلا شك يسهم في رفع مستوى الدوري والمنتخب السعودي بشكل عام".

‏وأضاف: لم أسمع عن إيقاف الدوريات العالمية بسبب ارتباط بعض لاعبيهم بالمنتخب، قد تكون في أحد الدوريات بسبب ناد معين!

‏لكن نحن في عصر الحزم والعزم.

‏وختم :النصر مثل غيره أحضر محترفيه، وذهبوا لمعسكرات وطنية، لكن لماذا كل هذا الضجيج والبكائيات، لا تستغربوا غداً قد يطالبون بإيقاف الدوري بسبب إصابة أحد لاعبيهم".