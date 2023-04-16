وذلك برئاسة مديرة إدارة المستشفيات بصحة جدة الدكتورة أمل كيال، وعضوية مدير إدارة الشؤون الهندسية المهندس أحمد الزهراني، ومدير إدارة مكافحة العدوى أنور الحربي، ومدير إدارة الإمداد سليمان العلاسي، ومدير إدارة مراقبة المخزون عبدالرحمن الزهراني.

وجه مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، بتشكيل لجنة لتحويل مستشفى العيون بالمحافظة إلى محجر صحي؛ استكمالًا للإجراءات المتخذة حيال مواجهة جائحة كورونا.

برئاسة "أمل كيال".. تحويل مستشفى العيون بجدة إلى محجر صحي عبدالله الراجحي سبق 2020-04-16 وجه مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، بتشكيل لجنة لتحويل مستشفى العيون بالمحافظة إلى محجر صحي؛ استكمالًا للإجراءات المتخذة حيال مواجهة جائحة كورونا. وذلك برئاسة مديرة إدارة المستشفيات بصحة جدة الدكتورة أمل كيال، وعضوية مدير إدارة الشؤون الهندسية المهندس أحمد الزهراني، ومدير إدارة مكافحة العدوى أنور الحربي، ومدير إدارة الإمداد سليمان العلاسي، ومدير إدارة مراقبة المخزون عبدالرحمن الزهراني.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 07:34 PM

برئاسة "أمل كيال".. تحويل مستشفى العيون بجدة إلى محجر صحي استكمالًا للإجراءات المتخذة ضد جائحة كورونا





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وجه مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، بتشكيل لجنة لتحويل مستشفى العيون بالمحافظة إلى محجر صحي؛ استكمالًا للإجراءات المتخذة حيال مواجهة جائحة كورونا.

وذلك برئاسة مديرة إدارة المستشفيات بصحة جدة الدكتورة أمل كيال، وعضوية مدير إدارة الشؤون الهندسية المهندس أحمد الزهراني، ومدير إدارة مكافحة العدوى أنور الحربي، ومدير إدارة الإمداد سليمان العلاسي، ومدير إدارة مراقبة المخزون عبدالرحمن الزهراني.