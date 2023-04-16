النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برئاسة "أمل كيال".. تحويل مستشفى العيون بجدة إلى محجر صحي

استكمالًا للإجراءات المتخذة ضد جائحة كورونا

وجه مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، بتشكيل لجنة لتحويل مستشفى العيون بالمحافظة إلى محجر صحي؛ استكمالًا للإجراءات المتخذة حيال مواجهة جائحة كورونا.

وذلك برئاسة مديرة إدارة المستشفيات بصحة جدة الدكتورة أمل كيال، وعضوية مدير إدارة الشؤون الهندسية المهندس أحمد الزهراني، ومدير إدارة مكافحة العدوى أنور الحربي، ومدير إدارة الإمداد سليمان العلاسي، ومدير إدارة مراقبة المخزون عبدالرحمن الزهراني.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
برئاسة "أمل كيال".. تحويل مستشفى العيون بجدة إلى محجر صحي
سبق

وجه مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، بتشكيل لجنة لتحويل مستشفى العيون بالمحافظة إلى محجر صحي؛ استكمالًا للإجراءات المتخذة حيال مواجهة جائحة كورونا.

وذلك برئاسة مديرة إدارة المستشفيات بصحة جدة الدكتورة أمل كيال، وعضوية مدير إدارة الشؤون الهندسية المهندس أحمد الزهراني، ومدير إدارة مكافحة العدوى أنور الحربي، ومدير إدارة الإمداد سليمان العلاسي، ومدير إدارة مراقبة المخزون عبدالرحمن الزهراني.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
07:34 PM

برئاسة "أمل كيال".. تحويل مستشفى العيون بجدة إلى محجر صحي

استكمالًا للإجراءات المتخذة ضد جائحة كورونا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
5,653

وجه مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، بتشكيل لجنة لتحويل مستشفى العيون بالمحافظة إلى محجر صحي؛ استكمالًا للإجراءات المتخذة حيال مواجهة جائحة كورونا.

وذلك برئاسة مديرة إدارة المستشفيات بصحة جدة الدكتورة أمل كيال، وعضوية مدير إدارة الشؤون الهندسية المهندس أحمد الزهراني، ومدير إدارة مكافحة العدوى أنور الحربي، ومدير إدارة الإمداد سليمان العلاسي، ومدير إدارة مراقبة المخزون عبدالرحمن الزهراني.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,283
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,623
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,173
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,325

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة