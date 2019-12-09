"لبنان يغرق".. سيول تقتحم المنازل والأمطار تختلط بالصرف الصحي

بعض السكان لجأوا إلى استعمال ألواح التزلج المائي بغرض التنقل

أغرقت الأمطار الغزيرة والسيول، اليوم الاثنين، منطقتي الجناح - السان سيمون والسلطان إبراهيم بمدخل بيروت الجنوبي، حيث تحولت الطرق إلى بحيرات من المياه، ودخلت السيول إلى المنازل والمحال التجارية، وأغرقت السيارات بالكامل.



وقالت الوكالة الوطنية للإعلام: في منطقة الجناح السان سيمون، اختلطت مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي التي فاضت عبر المجاري التي لم تعد تستوعب الكم الهائل من كمية المياه.



وأضافت: سكان المنطقة لجأوا، بمبادرات شخصية منهم، إلى فتح بعض المجاري لتصريف المياه، وسط مناشدات لبلدية الغبيري للتدخل. وعمد بعضهم إلى استعمال ألواح التزلج المائي للتنقل في المنطقة، بعدما تعذر عليهم التنقل مشيًا، خوفًا من أن تغمرهم المياه.



وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت تسجيلات مصورة توضح غرق منطقة السلطان إبراهيم بمدخل بيروت الجنوبي أيضًا، مستخدمين وسم "لبنان يغرق" على غرار "لبنان ينتفض" الذي يصاحب التغريدات التي تتحدث عن الاحتجاجات في لبنان المندلعة منذ 17 أكتوبر الماضي.



وكانت عدة مناطق في جنوب العاصمة تضررت بالطقس السيء، الخميس الماضي، حيث غمرت مياه الأمطار الشوارع ودخلت إلى المحال التجارية وظهرت مقاطع مصورة تظهر السيول وهي تجرف سيارات متوقفة في الشوارع.