الجيش اليمني يضبط كميات من الحشيش المخدر قبل وصولها لمليشيا الحوثي

تعد الرابعة من نوعها التي يتم ضبطها خلال ثلاثة أشهر

ضبطت قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة مأرب اليمنية كميات من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني أن أفراد نقطة الرقع الأمنية التابعة للواء 13 تمكنوا من ضبط نحو 100 كجم من مادة الحشيش المخدر على متن سيارة نوع (مازدا)، كانت في طريقها للمليشيا المتمردة في العاصمة صنعاء.

وأفاد الموقع أن هذه الشحنة تعد الرابعة من نوعها التي يتم ضبطها خلال ثلاثة أشهر في النقطة ذاتها.

وشهدت تجارة المخدرات رواجاً كبيراً في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية.

وأضاف الموقع أن عناصر مليشيا الحوثي -الذين يتم حشدهم إلى جبهات القتال- يتعاطون الحشيش المخدر الذي يصرف لهم من قِبَل المشرفين بشكل علني ومنتظم، مما يتسبب في إدمانهم عليه، وتؤثر على حالتهم الذهنية وتُدخلهم في حالة من عدم اللامبالاة.