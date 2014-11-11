النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يضبط كميات من الحشيش المخدر قبل وصولها لمليشيا الحوثي

تعد الرابعة من نوعها التي يتم ضبطها خلال ثلاثة أشهر

ضبطت قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة مأرب اليمنية كميات من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني أن أفراد نقطة الرقع الأمنية التابعة للواء 13 تمكنوا من ضبط نحو 100 كجم من مادة الحشيش المخدر على متن سيارة نوع (مازدا)، كانت في طريقها للمليشيا المتمردة في العاصمة صنعاء.

وأفاد الموقع أن هذه الشحنة تعد الرابعة من نوعها التي يتم ضبطها خلال ثلاثة أشهر في النقطة ذاتها.
وشهدت تجارة المخدرات رواجاً كبيراً في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية.
وأضاف الموقع أن عناصر مليشيا الحوثي -الذين يتم حشدهم إلى جبهات القتال- يتعاطون الحشيش المخدر الذي يصرف لهم من قِبَل المشرفين بشكل علني ومنتظم، مما يتسبب في إدمانهم عليه، وتؤثر على حالتهم الذهنية وتُدخلهم في حالة من عدم اللامبالاة.

الجيش اليمني حشيش مليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يضبط كميات من الحشيش المخدر قبل وصولها لمليشيا الحوثي
سبق

ضبطت قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة مأرب اليمنية كميات من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني أن أفراد نقطة الرقع الأمنية التابعة للواء 13 تمكنوا من ضبط نحو 100 كجم من مادة الحشيش المخدر على متن سيارة نوع (مازدا)، كانت في طريقها للمليشيا المتمردة في العاصمة صنعاء.

وأفاد الموقع أن هذه الشحنة تعد الرابعة من نوعها التي يتم ضبطها خلال ثلاثة أشهر في النقطة ذاتها.
وشهدت تجارة المخدرات رواجاً كبيراً في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية.
وأضاف الموقع أن عناصر مليشيا الحوثي -الذين يتم حشدهم إلى جبهات القتال- يتعاطون الحشيش المخدر الذي يصرف لهم من قِبَل المشرفين بشكل علني ومنتظم، مما يتسبب في إدمانهم عليه، وتؤثر على حالتهم الذهنية وتُدخلهم في حالة من عدم اللامبالاة.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
08:10 PM

الجيش اليمني يضبط كميات من الحشيش المخدر قبل وصولها لمليشيا الحوثي

تعد الرابعة من نوعها التي يتم ضبطها خلال ثلاثة أشهر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
111

ضبطت قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة مأرب اليمنية كميات من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني أن أفراد نقطة الرقع الأمنية التابعة للواء 13 تمكنوا من ضبط نحو 100 كجم من مادة الحشيش المخدر على متن سيارة نوع (مازدا)، كانت في طريقها للمليشيا المتمردة في العاصمة صنعاء.

وأفاد الموقع أن هذه الشحنة تعد الرابعة من نوعها التي يتم ضبطها خلال ثلاثة أشهر في النقطة ذاتها.
وشهدت تجارة المخدرات رواجاً كبيراً في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية.
وأضاف الموقع أن عناصر مليشيا الحوثي -الذين يتم حشدهم إلى جبهات القتال- يتعاطون الحشيش المخدر الذي يصرف لهم من قِبَل المشرفين بشكل علني ومنتظم، مما يتسبب في إدمانهم عليه، وتؤثر على حالتهم الذهنية وتُدخلهم في حالة من عدم اللامبالاة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,158
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,174
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,552
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,842

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة