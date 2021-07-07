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تأكد إصابة بابا الفاتيكان بمرض حاد في الجهاز الهضمي

عينة من الأنسجة عززت شكوك الأطباء

أفاد المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، اليوم الأربعاء، أن الأطباء أكدوا أن البابا فرنسيس يعاني من مشكلات في الأمعاء بعد إجراء فحوصات عقب خضوعه لعملية جراحية.

وأضاف "بروني" أن عينة من الأنسجة أكدت شكوك الأطباء، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين أن الأطباء شخصوا إصابته بـ"تضيق الرتج الحاد"، وهي حالة أكثر شيوعاً بين كبار السن، وهو مرض يصيب الجهاز الهضمي، وبصفة خاصة الأمعاء الغليظة (القولون)، حيث تتكون نتوءات في جدار الأمعاء، وينجم المرض عن التهاب أحد هذه النتوءات.

ودخل البابا فرانسيس إلى مستشفى أغوستينو جيميلي الجامعي في روما الأحد الماضي؛ لإجراء عملية جراحية، واستأصل الأطباء أجزاء من القولون خلال الجراحة التي استغرقت 3 ساعات.

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تأكد إصابة بابا الفاتيكان بمرض حاد في الجهاز الهضمي
سبق

أفاد المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، اليوم الأربعاء، أن الأطباء أكدوا أن البابا فرنسيس يعاني من مشكلات في الأمعاء بعد إجراء فحوصات عقب خضوعه لعملية جراحية.

وأضاف "بروني" أن عينة من الأنسجة أكدت شكوك الأطباء، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين أن الأطباء شخصوا إصابته بـ"تضيق الرتج الحاد"، وهي حالة أكثر شيوعاً بين كبار السن، وهو مرض يصيب الجهاز الهضمي، وبصفة خاصة الأمعاء الغليظة (القولون)، حيث تتكون نتوءات في جدار الأمعاء، وينجم المرض عن التهاب أحد هذه النتوءات.

ودخل البابا فرانسيس إلى مستشفى أغوستينو جيميلي الجامعي في روما الأحد الماضي؛ لإجراء عملية جراحية، واستأصل الأطباء أجزاء من القولون خلال الجراحة التي استغرقت 3 ساعات.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
07:48 PM

تأكد إصابة بابا الفاتيكان بمرض حاد في الجهاز الهضمي

عينة من الأنسجة عززت شكوك الأطباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، اليوم الأربعاء، أن الأطباء أكدوا أن البابا فرنسيس يعاني من مشكلات في الأمعاء بعد إجراء فحوصات عقب خضوعه لعملية جراحية.

وأضاف "بروني" أن عينة من الأنسجة أكدت شكوك الأطباء، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين أن الأطباء شخصوا إصابته بـ"تضيق الرتج الحاد"، وهي حالة أكثر شيوعاً بين كبار السن، وهو مرض يصيب الجهاز الهضمي، وبصفة خاصة الأمعاء الغليظة (القولون)، حيث تتكون نتوءات في جدار الأمعاء، وينجم المرض عن التهاب أحد هذه النتوءات.

ودخل البابا فرانسيس إلى مستشفى أغوستينو جيميلي الجامعي في روما الأحد الماضي؛ لإجراء عملية جراحية، واستأصل الأطباء أجزاء من القولون خلال الجراحة التي استغرقت 3 ساعات.

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