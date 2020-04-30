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"الحربي" إلى درجة أستاذ "بروفيسور"

تلقى الدكتور سهيل بن سالم الحربي، عميد الكلية الجامعية بالجموم، مزيداً من التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى درجة أستاذ "بروفيسور".

وعمل الدكتور الحربي سابقاً بكلية المعلمين بالطائف، وانتقل بعدها إلى جامعة أم القرى كوكيل للدراسات العليا، ومن بعدها إلى عميد بالكلية الجامعية بالجموم.

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"الحربي" إلى درجة أستاذ "بروفيسور"
سبق

تلقى الدكتور سهيل بن سالم الحربي، عميد الكلية الجامعية بالجموم، مزيداً من التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى درجة أستاذ "بروفيسور".

وعمل الدكتور الحربي سابقاً بكلية المعلمين بالطائف، وانتقل بعدها إلى جامعة أم القرى كوكيل للدراسات العليا، ومن بعدها إلى عميد بالكلية الجامعية بالجموم.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
10:45 PM

"الحربي" إلى درجة أستاذ "بروفيسور"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تلقى الدكتور سهيل بن سالم الحربي، عميد الكلية الجامعية بالجموم، مزيداً من التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى درجة أستاذ "بروفيسور".

وعمل الدكتور الحربي سابقاً بكلية المعلمين بالطائف، وانتقل بعدها إلى جامعة أم القرى كوكيل للدراسات العليا، ومن بعدها إلى عميد بالكلية الجامعية بالجموم.

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