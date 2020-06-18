النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اشتباه بكورونا يوقف الصلاة "مؤقتاً" في مسجد بعفيف

الإمام أبلغ إدارة المساجد بالمحافظة رسمياً لاتخاذ اللازم

أقرت إدراة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة عفيف، إيقاف الصلاة في أحد المساجد داخل المحافظة مؤقتاً بعد الاشتباه في إصابة أحد المصلين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر لـ"سبق"، إن إمام مسجد الصياد بعفيف، أبلغ الإدارة رسمياً عن الاشتباه في إصابة أحد جماعة المسجد بفيروس كورونا، وبناءً عليه صدر توجه من مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض بإيقاف الصلاة بالمسجد حتى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ سلامة المصلين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اشتباه بكورونا يوقف الصلاة "مؤقتاً" في مسجد بعفيف
سبق

أقرت إدراة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة عفيف، إيقاف الصلاة في أحد المساجد داخل المحافظة مؤقتاً بعد الاشتباه في إصابة أحد المصلين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر لـ"سبق"، إن إمام مسجد الصياد بعفيف، أبلغ الإدارة رسمياً عن الاشتباه في إصابة أحد جماعة المسجد بفيروس كورونا، وبناءً عليه صدر توجه من مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض بإيقاف الصلاة بالمسجد حتى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ سلامة المصلين.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
05:44 PM

اشتباه بكورونا يوقف الصلاة "مؤقتاً" في مسجد بعفيف

الإمام أبلغ إدارة المساجد بالمحافظة رسمياً لاتخاذ اللازم

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
1
1,243

أقرت إدراة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة عفيف، إيقاف الصلاة في أحد المساجد داخل المحافظة مؤقتاً بعد الاشتباه في إصابة أحد المصلين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر لـ"سبق"، إن إمام مسجد الصياد بعفيف، أبلغ الإدارة رسمياً عن الاشتباه في إصابة أحد جماعة المسجد بفيروس كورونا، وبناءً عليه صدر توجه من مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض بإيقاف الصلاة بالمسجد حتى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ سلامة المصلين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,210
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,002
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,870
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,323

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة