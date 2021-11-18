"الدوسري" رئيسًا للجنة الكشفية العربية للإعلام والاتصال

اختير خلال الاجتماع الأول للدورة الــ 148 في القاهرة

أقرت اللجنة الكشفية العربية "أعلى سلطة كشفية عربية" اختيار القائد الكشفي السعودي، مبارك بن عوض الدوسري، من منسوبي جمعية الكشافة العربية السعودية، لرئاسة اللجنة الكشفية العربية الفرعية للإعلام والاتصال، لمدة ثلاث سنوات.

جاء ذلك القرار خلال اجتماع اللجنة الأول في دورتها الــ 148 الذي عُقد مؤخراً، بالقاهرة، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الطريجي، والتي انتخبت خلال المؤتمر الكشفي العربي الـ 29، الذي عقد خلال شهر سبتمبر الماضي في شرم الشيخ .

ويُعد القائد الكشفي "الدوسري"، أحد أحد أبرز القيادات الكشفية العربية في المجال الإعلامي الكشفي، وقد تولى رئاسة اللجنة العربية للإعلام والاتصال في أكثر من دورة.

وقاد "الدوسري" العمل الإعلامي في العديد من المناسبات الكشفية الإعلامية المحلية والعربية والدولية، كما أنه عضو في العديد من اللجان والجمعيات التي تهتم بالإعلام والعلاقات العامة.

ويختص عمل لجنة الإعلام والاتصال باقتراح وتطوير البرامج وأنظمة التأهيل في مجال الإعلام والاتصال، والمشاركة في إدارة الأنشطة الكشفية العربية إعلامياً وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير مجال الإعلام والاتصال، واقتراح الأنشطة والبرامج التي تسهم في نشر وتطوير الحركة الكشفية ومساعدة الجمعيات الكشفية العربية على تفعيل وتطبيق السياسة الخاصة بمجال الإعلام والاتصال.