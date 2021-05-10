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"إكرام" توقف أسهمًا لحفظ النعمة عن الراحل العلامة الزاهد عبدالرحمن العجلان

نظير ما قدمه للإسلام والمسلمين خلال 30 عامًا

أطلقت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة، مبادرة لوقف أسهم في بناء الوقف الأول لحفظ النعمة بمكة، عن الراحل الشيخ العلَّامة الزاهد عبدالرحمن بن عبدالله العجلان، الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز الـ 85 عامًا؛ نظير ما قدمه خلال مسيرته العلمية الشرعية في خدمة الإسلام والمسلمين.

وكانت للفقيد الشيخ العجلان مساهمات علمية في مجال الدعوة والإرشاد، ودروس ومواعظ خلال مسيرته من خلال ملازمته المسجد الحرام طيلة الثلاثين سنة قضاها في التدريس بالمسجد الحرام، كما شارك في الندوات العلمية والمحاضرات في المساجد والإذاعة والنوادي في مقر عمله في مكة المكرّمة وجدة والرياض والقصيم والإمارات العربية المتحدة، وشارك كذلك في الإجابة عن سؤال على الهاتف في إذاعة القرآن الكريم من الرياض من عام 1421 إلى عام 1428هـ.

ومن مشايخه، على سبيل المثال لا الحصر: الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ عبدالله بن حميد، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ عبدالرزاق عفيفي.

وسوف يخصص الوقف الأول لحفظ النعمة في تقديم الطعام للفقراء والمساكين والمساهمة في التقليل من الهدر الغذائي وتحقيق الأمن الغذائي وإطعام طلاب العلم المغتربين في مكة المكرمة عبر مشروعات وبرامج مختلفة.

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"إكرام" توقف أسهمًا لحفظ النعمة عن الراحل العلامة الزاهد عبدالرحمن العجلان
سبق

أطلقت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة، مبادرة لوقف أسهم في بناء الوقف الأول لحفظ النعمة بمكة، عن الراحل الشيخ العلَّامة الزاهد عبدالرحمن بن عبدالله العجلان، الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز الـ 85 عامًا؛ نظير ما قدمه خلال مسيرته العلمية الشرعية في خدمة الإسلام والمسلمين.

وكانت للفقيد الشيخ العجلان مساهمات علمية في مجال الدعوة والإرشاد، ودروس ومواعظ خلال مسيرته من خلال ملازمته المسجد الحرام طيلة الثلاثين سنة قضاها في التدريس بالمسجد الحرام، كما شارك في الندوات العلمية والمحاضرات في المساجد والإذاعة والنوادي في مقر عمله في مكة المكرّمة وجدة والرياض والقصيم والإمارات العربية المتحدة، وشارك كذلك في الإجابة عن سؤال على الهاتف في إذاعة القرآن الكريم من الرياض من عام 1421 إلى عام 1428هـ.

ومن مشايخه، على سبيل المثال لا الحصر: الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ عبدالله بن حميد، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ عبدالرزاق عفيفي.

وسوف يخصص الوقف الأول لحفظ النعمة في تقديم الطعام للفقراء والمساكين والمساهمة في التقليل من الهدر الغذائي وتحقيق الأمن الغذائي وإطعام طلاب العلم المغتربين في مكة المكرمة عبر مشروعات وبرامج مختلفة.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
12:42 AM

"إكرام" توقف أسهمًا لحفظ النعمة عن الراحل العلامة الزاهد عبدالرحمن العجلان

نظير ما قدمه للإسلام والمسلمين خلال 30 عامًا

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أطلقت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة، مبادرة لوقف أسهم في بناء الوقف الأول لحفظ النعمة بمكة، عن الراحل الشيخ العلَّامة الزاهد عبدالرحمن بن عبدالله العجلان، الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز الـ 85 عامًا؛ نظير ما قدمه خلال مسيرته العلمية الشرعية في خدمة الإسلام والمسلمين.

وكانت للفقيد الشيخ العجلان مساهمات علمية في مجال الدعوة والإرشاد، ودروس ومواعظ خلال مسيرته من خلال ملازمته المسجد الحرام طيلة الثلاثين سنة قضاها في التدريس بالمسجد الحرام، كما شارك في الندوات العلمية والمحاضرات في المساجد والإذاعة والنوادي في مقر عمله في مكة المكرّمة وجدة والرياض والقصيم والإمارات العربية المتحدة، وشارك كذلك في الإجابة عن سؤال على الهاتف في إذاعة القرآن الكريم من الرياض من عام 1421 إلى عام 1428هـ.

ومن مشايخه، على سبيل المثال لا الحصر: الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ عبدالله بن حميد، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ عبدالرزاق عفيفي.

وسوف يخصص الوقف الأول لحفظ النعمة في تقديم الطعام للفقراء والمساكين والمساهمة في التقليل من الهدر الغذائي وتحقيق الأمن الغذائي وإطعام طلاب العلم المغتربين في مكة المكرمة عبر مشروعات وبرامج مختلفة.

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