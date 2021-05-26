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محافظ الأفلاج يقلّد "مدير مخفر البديع" رتبة "عقيد"

قلد محافظ الأفلاج تركي الهزاني، اليوم بمكتبه، مدير مخفر شرطة البديع المقدم عبدالله إبراهيم الغنام، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة عقيد، وذلك بحضور مدير شرطة الأفلاج العقيد محمد العاصمي.

وقدم الهزاني للغنام التهنئة بالرتبة الجديدة، وحثه على بذل مزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن الغالي.

من جهته عبَّر "الغنام" عن اعتزازه بالثقة الملكية الغالية، سائلاً الله أن يوفقه في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

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محافظ الأفلاج يقلّد "مدير مخفر البديع" رتبة "عقيد"
سبق

قلد محافظ الأفلاج تركي الهزاني، اليوم بمكتبه، مدير مخفر شرطة البديع المقدم عبدالله إبراهيم الغنام، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة عقيد، وذلك بحضور مدير شرطة الأفلاج العقيد محمد العاصمي.

وقدم الهزاني للغنام التهنئة بالرتبة الجديدة، وحثه على بذل مزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن الغالي.

من جهته عبَّر "الغنام" عن اعتزازه بالثقة الملكية الغالية، سائلاً الله أن يوفقه في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
08:09 PM

محافظ الأفلاج يقلّد "مدير مخفر البديع" رتبة "عقيد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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قلد محافظ الأفلاج تركي الهزاني، اليوم بمكتبه، مدير مخفر شرطة البديع المقدم عبدالله إبراهيم الغنام، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة عقيد، وذلك بحضور مدير شرطة الأفلاج العقيد محمد العاصمي.

وقدم الهزاني للغنام التهنئة بالرتبة الجديدة، وحثه على بذل مزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن الغالي.

من جهته عبَّر "الغنام" عن اعتزازه بالثقة الملكية الغالية، سائلاً الله أن يوفقه في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

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200 مليون

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