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هطول أمطار غزيرة على الطائف.. و٩١١ يدعو للابتعاد عن مجاري السيول

تشهد أجزاء متفرقة من محافظة الطائف في هذه الأثناء، هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة.

من جانبه دعا المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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هطول أمطار غزيرة على الطائف.. و٩١١ يدعو للابتعاد عن مجاري السيول
سبق

تشهد أجزاء متفرقة من محافظة الطائف في هذه الأثناء، هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة.

من جانبه دعا المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
04:11 PM

هطول أمطار غزيرة على الطائف.. و٩١١ يدعو للابتعاد عن مجاري السيول

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,859

تشهد أجزاء متفرقة من محافظة الطائف في هذه الأثناء، هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة.

من جانبه دعا المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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