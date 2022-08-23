هطول أمطار غزيرة على الطائف.. و٩١١ يدعو للابتعاد عن مجاري السيول

تشهد أجزاء متفرقة من محافظة الطائف في هذه الأثناء، هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة.

من جانبه دعا المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.