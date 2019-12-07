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إغاثي الملك سلمان: ضخ 1.2 مليون لتر مياه صالحة للشرب في "خوخة الحديدة"

خلال شهر نوفمبر والمركز يواصل تنفيذ مشروع الإصحاح البيئي في المديرية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وشهد شهر نوفمبر الماضي ضخّ 1.230.000 لتر مياه مكلورة صالحة للشرب، وضخّ 1.365.000 لتر مياه صالحة للاستخدام، وشفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع 34.614 فردًا.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة، ممثلة في المركز، لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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إغاثي الملك سلمان: ضخ 1.2 مليون لتر مياه صالحة للشرب في "خوخة الحديدة"
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وشهد شهر نوفمبر الماضي ضخّ 1.230.000 لتر مياه مكلورة صالحة للشرب، وضخّ 1.365.000 لتر مياه صالحة للاستخدام، وشفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع 34.614 فردًا.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة، ممثلة في المركز، لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
03:28 PM

إغاثي الملك سلمان: ضخ 1.2 مليون لتر مياه صالحة للشرب في "خوخة الحديدة"

خلال شهر نوفمبر والمركز يواصل تنفيذ مشروع الإصحاح البيئي في المديرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وشهد شهر نوفمبر الماضي ضخّ 1.230.000 لتر مياه مكلورة صالحة للشرب، وضخّ 1.365.000 لتر مياه صالحة للاستخدام، وشفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع 34.614 فردًا.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة، ممثلة في المركز، لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

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