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شاهد.. إطلاق 20 من ظباء الريم في متنزه الجرعاء الوطني بشقراء

ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم، إطلاق عدد 20 من ظباء الريم في متنزه الجرعاء الوطني بمحافظة شقراء.

وقال المركز ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمتنزهات الوطنية، تم اليوم إطلاق عدد ٢٠ من ظباء الريم في متنزه الجرعاء الوطني بمحافظة شقراء.

وأضاف: حضر الإطلاق محافظ شقراء والرئيس التنفيذي لـ #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية، ومدير عام فرع #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة في محافظة شقراء، ومدير التعليم بالمحافظة .

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية شقراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. إطلاق 20 من ظباء الريم في متنزه الجرعاء الوطني بشقراء
سبق

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم، إطلاق عدد 20 من ظباء الريم في متنزه الجرعاء الوطني بمحافظة شقراء.

وقال المركز ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمتنزهات الوطنية، تم اليوم إطلاق عدد ٢٠ من ظباء الريم في متنزه الجرعاء الوطني بمحافظة شقراء.

وأضاف: حضر الإطلاق محافظ شقراء والرئيس التنفيذي لـ #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية، ومدير عام فرع #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة في محافظة شقراء، ومدير التعليم بالمحافظة .

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
12:54 PM

شاهد.. إطلاق 20 من ظباء الريم في متنزه الجرعاء الوطني بشقراء

ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم، إطلاق عدد 20 من ظباء الريم في متنزه الجرعاء الوطني بمحافظة شقراء.

وقال المركز ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمتنزهات الوطنية، تم اليوم إطلاق عدد ٢٠ من ظباء الريم في متنزه الجرعاء الوطني بمحافظة شقراء.

وأضاف: حضر الإطلاق محافظ شقراء والرئيس التنفيذي لـ #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية، ومدير عام فرع #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة في محافظة شقراء، ومدير التعليم بالمحافظة .

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