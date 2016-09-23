القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني
وفقًا للإجراءات الوقائية المتبعة المعلن عنها من الحكومة بسبب كورونا
احتفل منسوبو القنصلية العامة والملحقية الثقافية في أوكلاند، بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي_91.
ووفق حساب القنصلية على "تويتر"، أقيم الحفل بمقر القنصلية في مدينة أوكلاند؛ وفقًا للإجراءات الوقائية المتبعة المعلن عنها من الحكومة النيوزيلندية بسبب جائحة كورونا.
القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-09-23
احتفل منسوبو القنصلية العامة والملحقية الثقافية في أوكلاند، بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي_91.
ووفق حساب القنصلية على "تويتر"، أقيم الحفل بمقر القنصلية في مدينة أوكلاند؛ وفقًا للإجراءات الوقائية المتبعة المعلن عنها من الحكومة النيوزيلندية بسبب جائحة كورونا.
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
09:12 AM
القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني
وفقًا للإجراءات الوقائية المتبعة المعلن عنها من الحكومة بسبب كورونا
احتفل منسوبو القنصلية العامة والملحقية الثقافية في أوكلاند، بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي_91.
ووفق حساب القنصلية على "تويتر"، أقيم الحفل بمقر القنصلية في مدينة أوكلاند؛ وفقًا للإجراءات الوقائية المتبعة المعلن عنها من الحكومة النيوزيلندية بسبب جائحة كورونا.