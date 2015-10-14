تصادم مركبتين يصرع طالب ثانوي ويصيب اثنين بمخواة الباحة

إصاباتهما متعددة وبليغة.. والجهات الأمنية باشرت الواقعة

توفي شخص وأصيب اثنان آخران بإصابات بليغة، بعد حادث تصادم وقع صباح اليوم على طريق المخواة.

وتفصيلًا، باشرت الجهات الأمنية بلاغًا عن وقوع حادث تصادم بين مركبتين الساعة 7 صباح اليوم، ونتج عن الحادث وفاة أحد الأشخاص، اتضح أنه طالب في المرحلة الثانوية؛ بينما أصيب اثنان آخران بإصابات متعددة.

وباشرت دوريات المرور والدفاع المدني إخراج المصابين من حطام المركبات، والتحقيق في مسببات الحادث.