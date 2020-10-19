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"اللحيدان" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للمحكمة العليا

قال إن هذه الثقة الملكية أكبر حافز لبذل الجهود لتطوير مرفق القضاء

رفع رئيس المحكمة العليا الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسًا للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

وتفصيلاً، قال الشيخ اللحيدان: "إن هذه الثقة الملكية تمثل أكبر حافز لبذل الجهود والإسهام في تطوير مرفق القضاء، وتجويد مخرجاته، ورفع كفاءة العمل والأداء في المحكمة العليا، التي تحظى كسائر المرفق العدلي بدعم واهتمام القيادة الرشيدة".

وأكد رئيس المحكمة العليا أن دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أثمر فيما نشاهده اليوم من تقدم وتطور شمولي للمرفق العدلي، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقهما - حفظهما الله - لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطنين.

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"اللحيدان" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للمحكمة العليا
سبق

رفع رئيس المحكمة العليا الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسًا للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

وتفصيلاً، قال الشيخ اللحيدان: "إن هذه الثقة الملكية تمثل أكبر حافز لبذل الجهود والإسهام في تطوير مرفق القضاء، وتجويد مخرجاته، ورفع كفاءة العمل والأداء في المحكمة العليا، التي تحظى كسائر المرفق العدلي بدعم واهتمام القيادة الرشيدة".

وأكد رئيس المحكمة العليا أن دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أثمر فيما نشاهده اليوم من تقدم وتطور شمولي للمرفق العدلي، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقهما - حفظهما الله - لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطنين.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
12:33 AM

"اللحيدان" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للمحكمة العليا

قال إن هذه الثقة الملكية أكبر حافز لبذل الجهود لتطوير مرفق القضاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع رئيس المحكمة العليا الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسًا للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

وتفصيلاً، قال الشيخ اللحيدان: "إن هذه الثقة الملكية تمثل أكبر حافز لبذل الجهود والإسهام في تطوير مرفق القضاء، وتجويد مخرجاته، ورفع كفاءة العمل والأداء في المحكمة العليا، التي تحظى كسائر المرفق العدلي بدعم واهتمام القيادة الرشيدة".

وأكد رئيس المحكمة العليا أن دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أثمر فيما نشاهده اليوم من تقدم وتطور شمولي للمرفق العدلي، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقهما - حفظهما الله - لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطنين.

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