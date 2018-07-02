رسمياً .. محمد صلاح يجدّد عقده مع ليفربول الإنجليزي لــ 2023

أكد نادي ليفربول أن اللاعب محمد صلاح وقّع عقداً جديداً طويل الأمد مع الفريق، وذلك بعد موسم ناجح نجح خلاله اللاعب المصري بالفوز بأفضل لاعب في الدوري ولقب الهداف.

وقال النادي، في موقعه على الإنترنت، إن "صلاح" وقّع عقداً "طويل المدى"، بينما ذكرت تقارير محلية أنه ارتبط بعقد حتى نهاية موسم 2022-2023.

وتابع بيان النادي الإنجليزي: "يربط المهاجم المصري مستقبله مع "الريدز" بتوقيعه على العقد، بعد أقل من عام على وصوله إلى أنفيلد قادماً من روما".

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول، إن محمد صلاح قرّر توقيع عقد جديد طويل الأجل.