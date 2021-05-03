النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 953 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية

"العجلان": "مساجدنا" تربط منسوبي بيوت الله بجهاز الإرشاد

توقّع أن تسهم الأيقونة في تطوير مساجد وزارة الحرس الوطني

أكد رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالحكيم العجلان الجدوى الكبرى من أيقونة "مساجدنا" التي تم إدراجها ضمن تطبيق الوزارة.

وقال إن الأيقونة ستقدم خدماتها تباعاً لجميع العاملين في المساجد التابعة لها، كما ستعمل على تعزيز الربط الإلكتروني بين بيوت الله الخاصة بالوزارة ـ وإدارة المساجد في جهاز الإرشاد والتوجيه".

وكان "العجلان" قد دشن أيقونة "مساجدنا" ضمن تطبيق الوزارة، والذي يهدف إلى رفع أداء العاملين في مساجدها.

وأوضح أن الأيقونة مختصة بكل ما يتعلق بشؤون المساجد في وزارة الحرس الوطني، وتهدف إلى ضبط وربط منسوبي المساجد وجهاز الإرشاد، من أجل تعزيز متابعة الأداء وتقييمه، فضلاً عن رفع الملاحظات والعقبات التي تواجه المصلين، عن طريق التطبيق، للبدء في علاجها وتلافيها".

وأضاف: من أجل تحقيق هذه الأهداف، تمت إضافة المستفيدين من منسوبي مساجد الوزارة على مستوى مناطق المملكة، بشكل كامل، وتعرض بياناتهم بشكل دقيق وواضح عن طريق الإحصاءات الرقمية.

وأردف: لدى وزارة الحرس الوطني خطة شاملة تسير عليها، لتطوير أداء المساجد التابعة لها، وهذه الخطة متشعبة ولديها أهداف كثير، وفق برنامج متدرج.

وتابع: أيقونة "مساجدنا" من شأنها أن تسهم وتسرع من وتيرة تطوير مساجد الوزارة بالشكل المأمول، باستخدام التقنيات الحديثة الذي يتم التحكم فيه عبر أجهزة الهواتف الذكية.

وقال "العجلان": الأيقونة الجديدة تسهم في تطوير وأتمتة تلك المساجد والعاملين فيها، من خلال قيام الإمام والمؤذن بتحضير نفسهما بشكل تلقائي عبر هاتفهما الشخصي، خلال الأيقونة التي تعمل آلياً في محيط المسجد.

وأضاف: أيقونة "مساجدنا" تُعتبر الأولى من نوعها في هذا المجال، ورأينا أن نستحدث هذه التقنية داخل وزارة الحرس الوطني، ونتعاون في هذا الأمر مع الإدارة العامة لتقنية وأمن المعلومات في الوزارة.

وأردف: أتفاءل كثيراً بتأثيرات هذه التقنية، وقدرتها على ضبط أداء العاملين في مساجد وزارة الحرس الوطني إلكترونياً، ضمن الجهود المبذولة لتطوير مساجد الوزارة في جميع مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العجلان": "مساجدنا" تربط منسوبي بيوت الله بجهاز الإرشاد
سبق

أكد رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالحكيم العجلان الجدوى الكبرى من أيقونة "مساجدنا" التي تم إدراجها ضمن تطبيق الوزارة.

وقال إن الأيقونة ستقدم خدماتها تباعاً لجميع العاملين في المساجد التابعة لها، كما ستعمل على تعزيز الربط الإلكتروني بين بيوت الله الخاصة بالوزارة ـ وإدارة المساجد في جهاز الإرشاد والتوجيه".

وكان "العجلان" قد دشن أيقونة "مساجدنا" ضمن تطبيق الوزارة، والذي يهدف إلى رفع أداء العاملين في مساجدها.

وأوضح أن الأيقونة مختصة بكل ما يتعلق بشؤون المساجد في وزارة الحرس الوطني، وتهدف إلى ضبط وربط منسوبي المساجد وجهاز الإرشاد، من أجل تعزيز متابعة الأداء وتقييمه، فضلاً عن رفع الملاحظات والعقبات التي تواجه المصلين، عن طريق التطبيق، للبدء في علاجها وتلافيها".

وأضاف: من أجل تحقيق هذه الأهداف، تمت إضافة المستفيدين من منسوبي مساجد الوزارة على مستوى مناطق المملكة، بشكل كامل، وتعرض بياناتهم بشكل دقيق وواضح عن طريق الإحصاءات الرقمية.

وأردف: لدى وزارة الحرس الوطني خطة شاملة تسير عليها، لتطوير أداء المساجد التابعة لها، وهذه الخطة متشعبة ولديها أهداف كثير، وفق برنامج متدرج.

وتابع: أيقونة "مساجدنا" من شأنها أن تسهم وتسرع من وتيرة تطوير مساجد الوزارة بالشكل المأمول، باستخدام التقنيات الحديثة الذي يتم التحكم فيه عبر أجهزة الهواتف الذكية.

وقال "العجلان": الأيقونة الجديدة تسهم في تطوير وأتمتة تلك المساجد والعاملين فيها، من خلال قيام الإمام والمؤذن بتحضير نفسهما بشكل تلقائي عبر هاتفهما الشخصي، خلال الأيقونة التي تعمل آلياً في محيط المسجد.

وأضاف: أيقونة "مساجدنا" تُعتبر الأولى من نوعها في هذا المجال، ورأينا أن نستحدث هذه التقنية داخل وزارة الحرس الوطني، ونتعاون في هذا الأمر مع الإدارة العامة لتقنية وأمن المعلومات في الوزارة.

وأردف: أتفاءل كثيراً بتأثيرات هذه التقنية، وقدرتها على ضبط أداء العاملين في مساجد وزارة الحرس الوطني إلكترونياً، ضمن الجهود المبذولة لتطوير مساجد الوزارة في جميع مناطق المملكة.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
04:05 PM

"العجلان": "مساجدنا" تربط منسوبي بيوت الله بجهاز الإرشاد

توقّع أن تسهم الأيقونة في تطوير مساجد وزارة الحرس الوطني

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
1,068

أكد رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالحكيم العجلان الجدوى الكبرى من أيقونة "مساجدنا" التي تم إدراجها ضمن تطبيق الوزارة.

وقال إن الأيقونة ستقدم خدماتها تباعاً لجميع العاملين في المساجد التابعة لها، كما ستعمل على تعزيز الربط الإلكتروني بين بيوت الله الخاصة بالوزارة ـ وإدارة المساجد في جهاز الإرشاد والتوجيه".

وكان "العجلان" قد دشن أيقونة "مساجدنا" ضمن تطبيق الوزارة، والذي يهدف إلى رفع أداء العاملين في مساجدها.

وأوضح أن الأيقونة مختصة بكل ما يتعلق بشؤون المساجد في وزارة الحرس الوطني، وتهدف إلى ضبط وربط منسوبي المساجد وجهاز الإرشاد، من أجل تعزيز متابعة الأداء وتقييمه، فضلاً عن رفع الملاحظات والعقبات التي تواجه المصلين، عن طريق التطبيق، للبدء في علاجها وتلافيها".

وأضاف: من أجل تحقيق هذه الأهداف، تمت إضافة المستفيدين من منسوبي مساجد الوزارة على مستوى مناطق المملكة، بشكل كامل، وتعرض بياناتهم بشكل دقيق وواضح عن طريق الإحصاءات الرقمية.

وأردف: لدى وزارة الحرس الوطني خطة شاملة تسير عليها، لتطوير أداء المساجد التابعة لها، وهذه الخطة متشعبة ولديها أهداف كثير، وفق برنامج متدرج.

وتابع: أيقونة "مساجدنا" من شأنها أن تسهم وتسرع من وتيرة تطوير مساجد الوزارة بالشكل المأمول، باستخدام التقنيات الحديثة الذي يتم التحكم فيه عبر أجهزة الهواتف الذكية.

وقال "العجلان": الأيقونة الجديدة تسهم في تطوير وأتمتة تلك المساجد والعاملين فيها، من خلال قيام الإمام والمؤذن بتحضير نفسهما بشكل تلقائي عبر هاتفهما الشخصي، خلال الأيقونة التي تعمل آلياً في محيط المسجد.

وأضاف: أيقونة "مساجدنا" تُعتبر الأولى من نوعها في هذا المجال، ورأينا أن نستحدث هذه التقنية داخل وزارة الحرس الوطني، ونتعاون في هذا الأمر مع الإدارة العامة لتقنية وأمن المعلومات في الوزارة.

وأردف: أتفاءل كثيراً بتأثيرات هذه التقنية، وقدرتها على ضبط أداء العاملين في مساجد وزارة الحرس الوطني إلكترونياً، ضمن الجهود المبذولة لتطوير مساجد الوزارة في جميع مناطق المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,539
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,346
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,931
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,810

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة