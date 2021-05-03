"العجلان": "مساجدنا" تربط منسوبي بيوت الله بجهاز الإرشاد

توقّع أن تسهم الأيقونة في تطوير مساجد وزارة الحرس الوطني

أكد رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالحكيم العجلان الجدوى الكبرى من أيقونة "مساجدنا" التي تم إدراجها ضمن تطبيق الوزارة.

وقال إن الأيقونة ستقدم خدماتها تباعاً لجميع العاملين في المساجد التابعة لها، كما ستعمل على تعزيز الربط الإلكتروني بين بيوت الله الخاصة بالوزارة ـ وإدارة المساجد في جهاز الإرشاد والتوجيه".

وكان "العجلان" قد دشن أيقونة "مساجدنا" ضمن تطبيق الوزارة، والذي يهدف إلى رفع أداء العاملين في مساجدها.

وأوضح أن الأيقونة مختصة بكل ما يتعلق بشؤون المساجد في وزارة الحرس الوطني، وتهدف إلى ضبط وربط منسوبي المساجد وجهاز الإرشاد، من أجل تعزيز متابعة الأداء وتقييمه، فضلاً عن رفع الملاحظات والعقبات التي تواجه المصلين، عن طريق التطبيق، للبدء في علاجها وتلافيها".

وأضاف: من أجل تحقيق هذه الأهداف، تمت إضافة المستفيدين من منسوبي مساجد الوزارة على مستوى مناطق المملكة، بشكل كامل، وتعرض بياناتهم بشكل دقيق وواضح عن طريق الإحصاءات الرقمية.

وأردف: لدى وزارة الحرس الوطني خطة شاملة تسير عليها، لتطوير أداء المساجد التابعة لها، وهذه الخطة متشعبة ولديها أهداف كثير، وفق برنامج متدرج.

وتابع: أيقونة "مساجدنا" من شأنها أن تسهم وتسرع من وتيرة تطوير مساجد الوزارة بالشكل المأمول، باستخدام التقنيات الحديثة الذي يتم التحكم فيه عبر أجهزة الهواتف الذكية.

وقال "العجلان": الأيقونة الجديدة تسهم في تطوير وأتمتة تلك المساجد والعاملين فيها، من خلال قيام الإمام والمؤذن بتحضير نفسهما بشكل تلقائي عبر هاتفهما الشخصي، خلال الأيقونة التي تعمل آلياً في محيط المسجد.

وأضاف: أيقونة "مساجدنا" تُعتبر الأولى من نوعها في هذا المجال، ورأينا أن نستحدث هذه التقنية داخل وزارة الحرس الوطني، ونتعاون في هذا الأمر مع الإدارة العامة لتقنية وأمن المعلومات في الوزارة.

وأردف: أتفاءل كثيراً بتأثيرات هذه التقنية، وقدرتها على ضبط أداء العاملين في مساجد وزارة الحرس الوطني إلكترونياً، ضمن الجهود المبذولة لتطوير مساجد الوزارة في جميع مناطق المملكة.