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بالفيديو.. مرت شاحنة على الطريق فاختفت سيارة تقودها امرأة

لم تنتبه لما حدث أمامها

التقطت كاميرات المراقبة في أحد شوارع مدينة برازيلية؛ حادثة غريبة، حين مرت شاحنة ضخمة في الشارع، وعقب مرورها انفتحت حفرة ضخمة في الأرض، بالطبع تفادت سيارة الحفرة، لكن امرأة قادت سيارتها مباشرة إلى داخل الحفرة واختفت تمامًا، ثم ظهرت من داخل الحفرة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادث بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة فلوريس دا كونها جنوبي البرازيل.

وأظهر شريط فيديو شاحنة ضخمة تمر على الطريق، وبعدها انفتحت حفرة ضخمة في الأرض، وجاءت سيارة بيضاء فأبطأت وتجنبت السقوط في الحفرة، لكن من خلفها جاءت سيارة تقودها امرأة ومعها ابنتها، فسقطت السيارة في الحفرة مباشرة واختفت بركابها تمامًا.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام برازيلية، أن السيدة فانيسا كافاجنولي، 34 عامًا، لم تنتبه للحفرة وسقطت فيها مع ابنتها أندريسا، 12 عامًا.

وتروي الأم كافاجنولي قائلة: عقب سقوطنا في الحفرة تمكّنّا من فتح باب السيارة وخرجنا منها، ثم جاء الشخص صاحب السيارة البيضاء وهبط في الحفرة فوق مؤخرة سيارتنا، وتمكن من إخراجي مع ابنتي.

وتقول الصحيفة: إن الأم أصيبت بكسر في الأنف، بينما أصيبت ابنتها بجروح طفيفة وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج.

وحسب وسائل إعلام محلية: فإن ثقل الشاحنة وراء انفتاح الحفرة؛ لأن الطبقة السطحية من الطريق قديمة ويبلغ عمرها حوالي 50 عامًا، وأن الحادث قد تسبب بكسر في أنابيب المياه والصرف الصحي، وتم إصلاح الحفرة والأعطال في اليوم التالي.

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بالفيديو.. مرت شاحنة على الطريق فاختفت سيارة تقودها امرأة
سبق

التقطت كاميرات المراقبة في أحد شوارع مدينة برازيلية؛ حادثة غريبة، حين مرت شاحنة ضخمة في الشارع، وعقب مرورها انفتحت حفرة ضخمة في الأرض، بالطبع تفادت سيارة الحفرة، لكن امرأة قادت سيارتها مباشرة إلى داخل الحفرة واختفت تمامًا، ثم ظهرت من داخل الحفرة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادث بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة فلوريس دا كونها جنوبي البرازيل.

وأظهر شريط فيديو شاحنة ضخمة تمر على الطريق، وبعدها انفتحت حفرة ضخمة في الأرض، وجاءت سيارة بيضاء فأبطأت وتجنبت السقوط في الحفرة، لكن من خلفها جاءت سيارة تقودها امرأة ومعها ابنتها، فسقطت السيارة في الحفرة مباشرة واختفت بركابها تمامًا.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام برازيلية، أن السيدة فانيسا كافاجنولي، 34 عامًا، لم تنتبه للحفرة وسقطت فيها مع ابنتها أندريسا، 12 عامًا.

وتروي الأم كافاجنولي قائلة: عقب سقوطنا في الحفرة تمكّنّا من فتح باب السيارة وخرجنا منها، ثم جاء الشخص صاحب السيارة البيضاء وهبط في الحفرة فوق مؤخرة سيارتنا، وتمكن من إخراجي مع ابنتي.

وتقول الصحيفة: إن الأم أصيبت بكسر في الأنف، بينما أصيبت ابنتها بجروح طفيفة وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج.

وحسب وسائل إعلام محلية: فإن ثقل الشاحنة وراء انفتاح الحفرة؛ لأن الطبقة السطحية من الطريق قديمة ويبلغ عمرها حوالي 50 عامًا، وأن الحادث قد تسبب بكسر في أنابيب المياه والصرف الصحي، وتم إصلاح الحفرة والأعطال في اليوم التالي.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
02:38 PM

بالفيديو.. مرت شاحنة على الطريق فاختفت سيارة تقودها امرأة

لم تنتبه لما حدث أمامها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
15
134,613

التقطت كاميرات المراقبة في أحد شوارع مدينة برازيلية؛ حادثة غريبة، حين مرت شاحنة ضخمة في الشارع، وعقب مرورها انفتحت حفرة ضخمة في الأرض، بالطبع تفادت سيارة الحفرة، لكن امرأة قادت سيارتها مباشرة إلى داخل الحفرة واختفت تمامًا، ثم ظهرت من داخل الحفرة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادث بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة فلوريس دا كونها جنوبي البرازيل.

وأظهر شريط فيديو شاحنة ضخمة تمر على الطريق، وبعدها انفتحت حفرة ضخمة في الأرض، وجاءت سيارة بيضاء فأبطأت وتجنبت السقوط في الحفرة، لكن من خلفها جاءت سيارة تقودها امرأة ومعها ابنتها، فسقطت السيارة في الحفرة مباشرة واختفت بركابها تمامًا.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام برازيلية، أن السيدة فانيسا كافاجنولي، 34 عامًا، لم تنتبه للحفرة وسقطت فيها مع ابنتها أندريسا، 12 عامًا.

وتروي الأم كافاجنولي قائلة: عقب سقوطنا في الحفرة تمكّنّا من فتح باب السيارة وخرجنا منها، ثم جاء الشخص صاحب السيارة البيضاء وهبط في الحفرة فوق مؤخرة سيارتنا، وتمكن من إخراجي مع ابنتي.

وتقول الصحيفة: إن الأم أصيبت بكسر في الأنف، بينما أصيبت ابنتها بجروح طفيفة وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج.

وحسب وسائل إعلام محلية: فإن ثقل الشاحنة وراء انفتاح الحفرة؛ لأن الطبقة السطحية من الطريق قديمة ويبلغ عمرها حوالي 50 عامًا، وأن الحادث قد تسبب بكسر في أنابيب المياه والصرف الصحي، وتم إصلاح الحفرة والأعطال في اليوم التالي.

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