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ديوان المحاسبة يُتمّ الربط مع نظام "مراسلات"

خلال منصة إلكترونية تتسم بالأمان والسرعة

أتمّ الديوان العام للمحاسبة أعمال الربط بين نظام المعاملات الداخلي للديوان ونظام المراسلات الحكومية الإلكتروني "مراسلات".

ويتيح الربط تبادل المراسلات الحكومية بين الديوان والجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بالنظام عبر منصة إلكترونية تتسم بالأمان والسرعة والموثوقية.

وقال الديوان: إن الربط مع نظام "مراسلات" يأتي تماشياً مع خطة التحول الرقمي التي يشهدها الديوان العام للمحاسبة، لتواكب مفاهيم الحكومة الإلكترونية التي دعت إليها قيادتنا والطفرة التقنية التي يشهدها الوطن في مختلف قطاعاته.

وأضاف أن الربط مع نظام "مراسلات" سيُحسّن من بيئة العمل ويعزز البنية التقنية للديوان من خلال الاستغناء بشكل كامل عن المراسلات الورقية، واعتماد البيئة الرقمية في إرسال واستقبال المعاملات الحكومية، مما يضمن سرعة إنجاز المعاملات.

جدير بالذكر أن نظام المراسلات الحكومية الإلكتروني "مراسلات" هو أحد مبادرات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، حيث يتولى البرنامج الإشراف الفني والإداري على تطبيق وتنفيذ النظام.

الديوان العام للمحاسبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ديوان المحاسبة يُتمّ الربط مع نظام "مراسلات"
سبق

أتمّ الديوان العام للمحاسبة أعمال الربط بين نظام المعاملات الداخلي للديوان ونظام المراسلات الحكومية الإلكتروني "مراسلات".

ويتيح الربط تبادل المراسلات الحكومية بين الديوان والجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بالنظام عبر منصة إلكترونية تتسم بالأمان والسرعة والموثوقية.

وقال الديوان: إن الربط مع نظام "مراسلات" يأتي تماشياً مع خطة التحول الرقمي التي يشهدها الديوان العام للمحاسبة، لتواكب مفاهيم الحكومة الإلكترونية التي دعت إليها قيادتنا والطفرة التقنية التي يشهدها الوطن في مختلف قطاعاته.

وأضاف أن الربط مع نظام "مراسلات" سيُحسّن من بيئة العمل ويعزز البنية التقنية للديوان من خلال الاستغناء بشكل كامل عن المراسلات الورقية، واعتماد البيئة الرقمية في إرسال واستقبال المعاملات الحكومية، مما يضمن سرعة إنجاز المعاملات.

جدير بالذكر أن نظام المراسلات الحكومية الإلكتروني "مراسلات" هو أحد مبادرات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، حيث يتولى البرنامج الإشراف الفني والإداري على تطبيق وتنفيذ النظام.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
03:15 PM

ديوان المحاسبة يُتمّ الربط مع نظام "مراسلات"

خلال منصة إلكترونية تتسم بالأمان والسرعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أتمّ الديوان العام للمحاسبة أعمال الربط بين نظام المعاملات الداخلي للديوان ونظام المراسلات الحكومية الإلكتروني "مراسلات".

ويتيح الربط تبادل المراسلات الحكومية بين الديوان والجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بالنظام عبر منصة إلكترونية تتسم بالأمان والسرعة والموثوقية.

وقال الديوان: إن الربط مع نظام "مراسلات" يأتي تماشياً مع خطة التحول الرقمي التي يشهدها الديوان العام للمحاسبة، لتواكب مفاهيم الحكومة الإلكترونية التي دعت إليها قيادتنا والطفرة التقنية التي يشهدها الوطن في مختلف قطاعاته.

وأضاف أن الربط مع نظام "مراسلات" سيُحسّن من بيئة العمل ويعزز البنية التقنية للديوان من خلال الاستغناء بشكل كامل عن المراسلات الورقية، واعتماد البيئة الرقمية في إرسال واستقبال المعاملات الحكومية، مما يضمن سرعة إنجاز المعاملات.

جدير بالذكر أن نظام المراسلات الحكومية الإلكتروني "مراسلات" هو أحد مبادرات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، حيث يتولى البرنامج الإشراف الفني والإداري على تطبيق وتنفيذ النظام.

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