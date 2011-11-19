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بعدما طردتهم قبل أيام.. تركيا تطلق برنامجاً يلاحق علماءها الفارّين

بحجّة صلتهم بفتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب

بعد أيام من إعلانها طرد المئات من موظفي مجلس البحث العلمي والتكنولوجي تستعد تركيا لإطلاق برنامج يهدف إلى إعادة العلماء الأتراك إلى البلاد؛ وذلك بحجة أن لهم صلة بفتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت في عام 2016.

وفي هذا السياق، كشفت "سكاي نيوز" نقلاً عن وكالة "الأناضول" للأنباء عن وزير التكنولوجيا والصناعة التركي مصطفى ورانك، قوله إنه سيطلق يوم 15 ديسمبر المقبل برنامجاً لإعادة الباحثين الأتراك إلى البلاد.

وأفاد "ورانك" أن برنامج الزمالة الدولية للباحثين المتميزين يهدف إلى إعادة كبار الباحثين الأتراك، ليسهموا "في المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية".

ويعتقد مراقبون أن تكون الحملة مجرد فخ للإيقاع بالباحثين المرتبطين بالعدو الأول للرئيس رجب طيب أردوغان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعدما طردتهم قبل أيام.. تركيا تطلق برنامجاً يلاحق علماءها الفارّين
سبق

بعد أيام من إعلانها طرد المئات من موظفي مجلس البحث العلمي والتكنولوجي تستعد تركيا لإطلاق برنامج يهدف إلى إعادة العلماء الأتراك إلى البلاد؛ وذلك بحجة أن لهم صلة بفتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت في عام 2016.

وفي هذا السياق، كشفت "سكاي نيوز" نقلاً عن وكالة "الأناضول" للأنباء عن وزير التكنولوجيا والصناعة التركي مصطفى ورانك، قوله إنه سيطلق يوم 15 ديسمبر المقبل برنامجاً لإعادة الباحثين الأتراك إلى البلاد.

وأفاد "ورانك" أن برنامج الزمالة الدولية للباحثين المتميزين يهدف إلى إعادة كبار الباحثين الأتراك، ليسهموا "في المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية".

ويعتقد مراقبون أن تكون الحملة مجرد فخ للإيقاع بالباحثين المرتبطين بالعدو الأول للرئيس رجب طيب أردوغان.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
07:49 PM

بعدما طردتهم قبل أيام.. تركيا تطلق برنامجاً يلاحق علماءها الفارّين

بحجّة صلتهم بفتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد أيام من إعلانها طرد المئات من موظفي مجلس البحث العلمي والتكنولوجي تستعد تركيا لإطلاق برنامج يهدف إلى إعادة العلماء الأتراك إلى البلاد؛ وذلك بحجة أن لهم صلة بفتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت في عام 2016.

وفي هذا السياق، كشفت "سكاي نيوز" نقلاً عن وكالة "الأناضول" للأنباء عن وزير التكنولوجيا والصناعة التركي مصطفى ورانك، قوله إنه سيطلق يوم 15 ديسمبر المقبل برنامجاً لإعادة الباحثين الأتراك إلى البلاد.

وأفاد "ورانك" أن برنامج الزمالة الدولية للباحثين المتميزين يهدف إلى إعادة كبار الباحثين الأتراك، ليسهموا "في المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية".

ويعتقد مراقبون أن تكون الحملة مجرد فخ للإيقاع بالباحثين المرتبطين بالعدو الأول للرئيس رجب طيب أردوغان.

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