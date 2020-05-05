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هطول أمطار متوسطة على مركز الغايل بـ"ظهران الجنوب"

سالت إثرها الشعاب والأودية مساء اليوم

هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على مركز الغايل التابع لمحافظة ظهران الجنوب؛ وسالت إثرها الشعاب والأودية.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

ظهران الجنوب مركز الغايل أمطار

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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هطول أمطار متوسطة على مركز الغايل بـ"ظهران الجنوب"
سبق

هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على مركز الغايل التابع لمحافظة ظهران الجنوب؛ وسالت إثرها الشعاب والأودية.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
10:26 PM

هطول أمطار متوسطة على مركز الغايل بـ"ظهران الجنوب"

سالت إثرها الشعاب والأودية مساء اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - ظهران الجنوب
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هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على مركز الغايل التابع لمحافظة ظهران الجنوب؛ وسالت إثرها الشعاب والأودية.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

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