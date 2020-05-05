هطول أمطار متوسطة على مركز الغايل بـ"ظهران الجنوب"

هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على مركز الغايل التابع لمحافظة ظهران الجنوب؛ وسالت إثرها الشعاب والأودية.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على مركز الغايل التابع لمحافظة ظهران الجنوب؛ وسالت إثرها الشعاب والأودية.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.ظهران الجنوب مركز الغايل أمطار
هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على مركز الغايل التابع لمحافظة ظهران الجنوب؛ وسالت إثرها الشعاب والأودية.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على مركز الغايل التابع لمحافظة ظهران الجنوب؛ وسالت إثرها الشعاب والأودية.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.