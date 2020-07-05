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"العوهلي": "المشاركة الصناعية" يعزز الاستفادة من سلاسل الإمداد المحلية

أكد أن البرنامج يعد أحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي اعتمدتها "الهيئة"

كشف محافظ هيئة الصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد العوهلي بأن برنامج المشاركة الصناعية الذي أطلقته الهيئة في وقت سابق يعد أحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي اعتمدتها الهيئة في سياسة توطين الصناعات العسكرية في المملكة، حيث طبقت الهيئة برنامج المشاركة الصناعية على عقد عربة الدهناء المدرعة السعودية الجديدة التي أعلنت عنها يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف العوهلي في تغريدة نشرها اليوم عبر تويتر بأن أهمية برنامج المشاركة الصناعية تكمن في أنه يحدد الأنشطة والأعمال التي ستتم في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة ويعزز الاستفادة من سلاسل الإمداد المحلية عند تنفيذ العقد. في إشارة إلى دور هذا البرنامج في توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة.

وكانت هيئة الصناعات العسكرية السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن توقيع عقد تصنيع وتوطين عربات عسكرية مدرعة جديدة تحمل اسم "الدهناء"، حيث عملت الهيئة بالشراكة مع وزارة الداخلية على إرساء عقد صناعة العربات المدرعة على "مصنع المدرعات والمدرعات الثقيلة" التابع لمؤسسة الصناعات العسكرية، والذي سيعمل على توطين هذه الصناعة لصالح حرس الحدود وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

يذكر أن رؤية السعودية 2030 تستهدف الوصول إلى نسبة توطين تزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، بالإضافة إلى توسيع نطاق وأثر القدرات الحالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العوهلي": "المشاركة الصناعية" يعزز الاستفادة من سلاسل الإمداد المحلية
سبق

كشف محافظ هيئة الصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد العوهلي بأن برنامج المشاركة الصناعية الذي أطلقته الهيئة في وقت سابق يعد أحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي اعتمدتها الهيئة في سياسة توطين الصناعات العسكرية في المملكة، حيث طبقت الهيئة برنامج المشاركة الصناعية على عقد عربة الدهناء المدرعة السعودية الجديدة التي أعلنت عنها يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف العوهلي في تغريدة نشرها اليوم عبر تويتر بأن أهمية برنامج المشاركة الصناعية تكمن في أنه يحدد الأنشطة والأعمال التي ستتم في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة ويعزز الاستفادة من سلاسل الإمداد المحلية عند تنفيذ العقد. في إشارة إلى دور هذا البرنامج في توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة.

وكانت هيئة الصناعات العسكرية السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن توقيع عقد تصنيع وتوطين عربات عسكرية مدرعة جديدة تحمل اسم "الدهناء"، حيث عملت الهيئة بالشراكة مع وزارة الداخلية على إرساء عقد صناعة العربات المدرعة على "مصنع المدرعات والمدرعات الثقيلة" التابع لمؤسسة الصناعات العسكرية، والذي سيعمل على توطين هذه الصناعة لصالح حرس الحدود وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

يذكر أن رؤية السعودية 2030 تستهدف الوصول إلى نسبة توطين تزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، بالإضافة إلى توسيع نطاق وأثر القدرات الحالية.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
05:54 PM

"العوهلي": "المشاركة الصناعية" يعزز الاستفادة من سلاسل الإمداد المحلية

أكد أن البرنامج يعد أحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي اعتمدتها "الهيئة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف محافظ هيئة الصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد العوهلي بأن برنامج المشاركة الصناعية الذي أطلقته الهيئة في وقت سابق يعد أحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي اعتمدتها الهيئة في سياسة توطين الصناعات العسكرية في المملكة، حيث طبقت الهيئة برنامج المشاركة الصناعية على عقد عربة الدهناء المدرعة السعودية الجديدة التي أعلنت عنها يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف العوهلي في تغريدة نشرها اليوم عبر تويتر بأن أهمية برنامج المشاركة الصناعية تكمن في أنه يحدد الأنشطة والأعمال التي ستتم في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة ويعزز الاستفادة من سلاسل الإمداد المحلية عند تنفيذ العقد. في إشارة إلى دور هذا البرنامج في توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة.

وكانت هيئة الصناعات العسكرية السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن توقيع عقد تصنيع وتوطين عربات عسكرية مدرعة جديدة تحمل اسم "الدهناء"، حيث عملت الهيئة بالشراكة مع وزارة الداخلية على إرساء عقد صناعة العربات المدرعة على "مصنع المدرعات والمدرعات الثقيلة" التابع لمؤسسة الصناعات العسكرية، والذي سيعمل على توطين هذه الصناعة لصالح حرس الحدود وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

يذكر أن رؤية السعودية 2030 تستهدف الوصول إلى نسبة توطين تزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، بالإضافة إلى توسيع نطاق وأثر القدرات الحالية.

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