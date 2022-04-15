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بعد انخفاض إصابات كورونا.. الدنمارك تبدأ فتح أبواب مدارسها

أولى الدول الأوروبية التي أقدمت على الخطوة بعد قيود 12 مارس

بدأت الدنمارك الأربعاء فتح أبواب بعض مدارسها، بعد شهر على الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في خطوة لتقليل الأماكن المغلقة بالبلاد.

وتأتي إعادة فتح بعض المدارس بعد انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ على أن تفتح جميع المدارس أبوابها في 20 أبريل الجاري.

ووفق "رويترز" تصبح الدنمارك بتلك الخطوة، أولى الدول الأوروبية التي تعيد فتح دور الحضانة والمدارس بعد فرض القيود في 12 مارس الماضي لوقف تفشي وباء (كوفيد-19).

ولكن الدروس استؤنفت فقط في نصف المقاطعات الدنماركية وفي 35% من المدارس في كوبنهاجن؛ فيما طلبت المؤسسات الأخرى المزيد من الوقت للتكيف مع شروط السلامة الصحية التي لا تزال سارية.

وكانت رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، قد قالت في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي: إن خطة إعادة الحياة لطبيعتها ستنجح فقط إذا تم تخفيف قواعد الإغلاق تدريجيًّا؛ واصفة الأمر بأنه "مشابه للمشي على الحبل"؛ وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتأتي خطة إعادة الحياة لطبيعتها في الدنمارك، بسبب المخاوف المتزايدة من الركود الاقتصادي الذي تسببه الإغلاقات بالنسبة للدنمارك.

وتشمل خطة إعادة الحياة تدريجيًّا في الدنمارك: الإبقاء على إجراءات الإغلاق الأخرى، كالحانات والمطاعم ومجمعات التسوق، وحظر التجمعات العامة لأكثر من 10 أشخاص، لمدة شهر آخر على الأقل.

وكانت الدنمارك قد سجلت أكثر من 5 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا، وما مجموعه 237 حالة وفاة، واستقرارًا نسبيًّا بحالات الإصابة والوفيات في الأيام الأخيرة.

الدنمارك فيروس كورونا الجديد

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بعد انخفاض إصابات كورونا.. الدنمارك تبدأ فتح أبواب مدارسها
سبق

بدأت الدنمارك الأربعاء فتح أبواب بعض مدارسها، بعد شهر على الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في خطوة لتقليل الأماكن المغلقة بالبلاد.

وتأتي إعادة فتح بعض المدارس بعد انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ على أن تفتح جميع المدارس أبوابها في 20 أبريل الجاري.

ووفق "رويترز" تصبح الدنمارك بتلك الخطوة، أولى الدول الأوروبية التي تعيد فتح دور الحضانة والمدارس بعد فرض القيود في 12 مارس الماضي لوقف تفشي وباء (كوفيد-19).

ولكن الدروس استؤنفت فقط في نصف المقاطعات الدنماركية وفي 35% من المدارس في كوبنهاجن؛ فيما طلبت المؤسسات الأخرى المزيد من الوقت للتكيف مع شروط السلامة الصحية التي لا تزال سارية.

وكانت رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، قد قالت في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي: إن خطة إعادة الحياة لطبيعتها ستنجح فقط إذا تم تخفيف قواعد الإغلاق تدريجيًّا؛ واصفة الأمر بأنه "مشابه للمشي على الحبل"؛ وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتأتي خطة إعادة الحياة لطبيعتها في الدنمارك، بسبب المخاوف المتزايدة من الركود الاقتصادي الذي تسببه الإغلاقات بالنسبة للدنمارك.

وتشمل خطة إعادة الحياة تدريجيًّا في الدنمارك: الإبقاء على إجراءات الإغلاق الأخرى، كالحانات والمطاعم ومجمعات التسوق، وحظر التجمعات العامة لأكثر من 10 أشخاص، لمدة شهر آخر على الأقل.

وكانت الدنمارك قد سجلت أكثر من 5 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا، وما مجموعه 237 حالة وفاة، واستقرارًا نسبيًّا بحالات الإصابة والوفيات في الأيام الأخيرة.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
10:34 AM

بعد انخفاض إصابات كورونا.. الدنمارك تبدأ فتح أبواب مدارسها

أولى الدول الأوروبية التي أقدمت على الخطوة بعد قيود 12 مارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت الدنمارك الأربعاء فتح أبواب بعض مدارسها، بعد شهر على الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في خطوة لتقليل الأماكن المغلقة بالبلاد.

وتأتي إعادة فتح بعض المدارس بعد انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ على أن تفتح جميع المدارس أبوابها في 20 أبريل الجاري.

ووفق "رويترز" تصبح الدنمارك بتلك الخطوة، أولى الدول الأوروبية التي تعيد فتح دور الحضانة والمدارس بعد فرض القيود في 12 مارس الماضي لوقف تفشي وباء (كوفيد-19).

ولكن الدروس استؤنفت فقط في نصف المقاطعات الدنماركية وفي 35% من المدارس في كوبنهاجن؛ فيما طلبت المؤسسات الأخرى المزيد من الوقت للتكيف مع شروط السلامة الصحية التي لا تزال سارية.

وكانت رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، قد قالت في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي: إن خطة إعادة الحياة لطبيعتها ستنجح فقط إذا تم تخفيف قواعد الإغلاق تدريجيًّا؛ واصفة الأمر بأنه "مشابه للمشي على الحبل"؛ وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتأتي خطة إعادة الحياة لطبيعتها في الدنمارك، بسبب المخاوف المتزايدة من الركود الاقتصادي الذي تسببه الإغلاقات بالنسبة للدنمارك.

وتشمل خطة إعادة الحياة تدريجيًّا في الدنمارك: الإبقاء على إجراءات الإغلاق الأخرى، كالحانات والمطاعم ومجمعات التسوق، وحظر التجمعات العامة لأكثر من 10 أشخاص، لمدة شهر آخر على الأقل.

وكانت الدنمارك قد سجلت أكثر من 5 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا، وما مجموعه 237 حالة وفاة، واستقرارًا نسبيًّا بحالات الإصابة والوفيات في الأيام الأخيرة.

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