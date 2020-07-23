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"اتحاد الهجن" يستعرض اللوائح التنظيمية والمقابل المالي للخدمات والعقوبات

في ورشة عمل لمدراء الميادين عبر الاتصال المرئي برئاسة "فهد بن جلوي"

عقد الاتحاد السعودي للهجن مساء اليوم الخميس، ورشة عمل لمدراء ميادين الهجن في المملكة عبر الاتصال المرئي برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد لاستعراض اللوائح التنظيمية والمقابل المالي للخدمات والعقوبات في رياضة الهجن.

وفي التفاصيل، رفع رئيس الاتحاد السعودي للهجن الشكرَ والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، على دعمهما اللامحدود ورعايتهما لرياضة الهجن محليًّا ودوليًّا.

وقدم الأمير فهد بن جلوي شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن؛ على دعمه للاتحاد منذ تاريخ إنشائه.

وهنأ مدراء الميادين بمناسبة اعتماد مجلس الإدارة الإستراتيجية والحوكمة واللوائح التنظيمية والهيكل التنظيمي والمقابل المالي للخدمات والعقوبات في رياضة الهجن.

وأضاف الأمير فهد ن جلوي: اليوم أسعد بلقائكم جميعاً مع الشكر لكل جهودكم التي قدمتموها سابقاً، والتي سوف تقدمونها مستقبلاً بإذن الله لخدمة الميادين، وأعلم بأن الجميع يقوم بمجهودات كبيرة من خلال التواصل مع الجهات الحكومية لخدمة الميادين، وتشكرون على هذه الخطوة.

وأكد أن الاتحاد السعودي للهجن وضع الأنظمة واللوائح لخدمة رياضة الهجن الهادفة لتطبيق العدل والمساواة بين الملاك، وثقتنا بكم كبيرة ودوركم هو مكمل لعمل الاتحاد، لذا نأمل من الجميع التعاون لتطبيق الاستراتيجية الداعمة لميادينكم والسباقات على أرض الميادين.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن اعتمد في اجتماعه الأخير الخميس الماضي الإستراتيجية والحوكمة واللوائح التنظيمية والهيكل التنظيمي والمقابل المالي للخدمات والعقوبات في رياضة الهجن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اتحاد الهجن" يستعرض اللوائح التنظيمية والمقابل المالي للخدمات والعقوبات
سبق

عقد الاتحاد السعودي للهجن مساء اليوم الخميس، ورشة عمل لمدراء ميادين الهجن في المملكة عبر الاتصال المرئي برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد لاستعراض اللوائح التنظيمية والمقابل المالي للخدمات والعقوبات في رياضة الهجن.

وفي التفاصيل، رفع رئيس الاتحاد السعودي للهجن الشكرَ والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، على دعمهما اللامحدود ورعايتهما لرياضة الهجن محليًّا ودوليًّا.

وقدم الأمير فهد بن جلوي شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن؛ على دعمه للاتحاد منذ تاريخ إنشائه.

وهنأ مدراء الميادين بمناسبة اعتماد مجلس الإدارة الإستراتيجية والحوكمة واللوائح التنظيمية والهيكل التنظيمي والمقابل المالي للخدمات والعقوبات في رياضة الهجن.

وأضاف الأمير فهد ن جلوي: اليوم أسعد بلقائكم جميعاً مع الشكر لكل جهودكم التي قدمتموها سابقاً، والتي سوف تقدمونها مستقبلاً بإذن الله لخدمة الميادين، وأعلم بأن الجميع يقوم بمجهودات كبيرة من خلال التواصل مع الجهات الحكومية لخدمة الميادين، وتشكرون على هذه الخطوة.

وأكد أن الاتحاد السعودي للهجن وضع الأنظمة واللوائح لخدمة رياضة الهجن الهادفة لتطبيق العدل والمساواة بين الملاك، وثقتنا بكم كبيرة ودوركم هو مكمل لعمل الاتحاد، لذا نأمل من الجميع التعاون لتطبيق الاستراتيجية الداعمة لميادينكم والسباقات على أرض الميادين.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن اعتمد في اجتماعه الأخير الخميس الماضي الإستراتيجية والحوكمة واللوائح التنظيمية والهيكل التنظيمي والمقابل المالي للخدمات والعقوبات في رياضة الهجن.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
08:30 PM

"اتحاد الهجن" يستعرض اللوائح التنظيمية والمقابل المالي للخدمات والعقوبات

في ورشة عمل لمدراء الميادين عبر الاتصال المرئي برئاسة "فهد بن جلوي"

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نافل السبيعي - الرياض
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عقد الاتحاد السعودي للهجن مساء اليوم الخميس، ورشة عمل لمدراء ميادين الهجن في المملكة عبر الاتصال المرئي برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد لاستعراض اللوائح التنظيمية والمقابل المالي للخدمات والعقوبات في رياضة الهجن.

وفي التفاصيل، رفع رئيس الاتحاد السعودي للهجن الشكرَ والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، على دعمهما اللامحدود ورعايتهما لرياضة الهجن محليًّا ودوليًّا.

وقدم الأمير فهد بن جلوي شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن؛ على دعمه للاتحاد منذ تاريخ إنشائه.

وهنأ مدراء الميادين بمناسبة اعتماد مجلس الإدارة الإستراتيجية والحوكمة واللوائح التنظيمية والهيكل التنظيمي والمقابل المالي للخدمات والعقوبات في رياضة الهجن.

وأضاف الأمير فهد ن جلوي: اليوم أسعد بلقائكم جميعاً مع الشكر لكل جهودكم التي قدمتموها سابقاً، والتي سوف تقدمونها مستقبلاً بإذن الله لخدمة الميادين، وأعلم بأن الجميع يقوم بمجهودات كبيرة من خلال التواصل مع الجهات الحكومية لخدمة الميادين، وتشكرون على هذه الخطوة.

وأكد أن الاتحاد السعودي للهجن وضع الأنظمة واللوائح لخدمة رياضة الهجن الهادفة لتطبيق العدل والمساواة بين الملاك، وثقتنا بكم كبيرة ودوركم هو مكمل لعمل الاتحاد، لذا نأمل من الجميع التعاون لتطبيق الاستراتيجية الداعمة لميادينكم والسباقات على أرض الميادين.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن اعتمد في اجتماعه الأخير الخميس الماضي الإستراتيجية والحوكمة واللوائح التنظيمية والهيكل التنظيمي والمقابل المالي للخدمات والعقوبات في رياضة الهجن.

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