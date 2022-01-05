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"المنافسة" تُوافق على 51 طلب تركز خلال الربع الرابع من 2021م

تتلقى بلاغات التركز الاقتصادي لدراستها وإصدار القرارات اللازمة

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عن أرقام الربع الرابع من عام 2021م بخصوص طلبات التركز الاقتصادي؛ حيث ورد للهيئة 102 طلب خلال الربع الرابع، منها 51 طلبًا صدرت فيها قرارات من الهيئة بعدم الممانعة بنسبة زيادة 34% عن الربع السابق من عام 2021م.

وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)؛ مبينة أنها تقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة.

وأوضحت أنها تُعنى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات؛ مشيرة إلى أنها أصدرت 51 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الرابع، وأصدرت قرار رفض واحدًا، وتعاملت مع 39 طلبًا من مجموع طلبات غير موجبة للإبلاغ؛ فيما لا يزال هناك 11 طلبًا تحت الدراسة.

وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة؛ حيث بلغت 41 طلبًا من أصل 51 طلبًا؛ أي ما يمثل 80%؛ بينما بلغ عدد طلبات الاندماج طلبين.

أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 8 طلبات.. وأما قطاعيًّا فتصدرت طلبات الصناعة التحويلية الطلبات بـ12 طلبًا؛ أي ما يمثل 23.5% من إجمالي الطلبات، يليها طلبات قطاع المعلومات والاتصالات بـ10 طلبات؛ ما يمثل 19.6%من الطلبات.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة سعد آل مسعود، أن الهيئة العامة للمنافسة خلال عام 2021م، تَلَقّت أكبر عدد من الطلبات في تاريخها للدراسة في عام واحد؛ حيث بلغت نسبة زيادة عدد الطلبات في عام 2021م ما يقارب الـ115% عن عام 2020م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المنافسة" تُوافق على 51 طلب تركز خلال الربع الرابع من 2021م
سبق

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عن أرقام الربع الرابع من عام 2021م بخصوص طلبات التركز الاقتصادي؛ حيث ورد للهيئة 102 طلب خلال الربع الرابع، منها 51 طلبًا صدرت فيها قرارات من الهيئة بعدم الممانعة بنسبة زيادة 34% عن الربع السابق من عام 2021م.

وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)؛ مبينة أنها تقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة.

وأوضحت أنها تُعنى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات؛ مشيرة إلى أنها أصدرت 51 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الرابع، وأصدرت قرار رفض واحدًا، وتعاملت مع 39 طلبًا من مجموع طلبات غير موجبة للإبلاغ؛ فيما لا يزال هناك 11 طلبًا تحت الدراسة.

وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة؛ حيث بلغت 41 طلبًا من أصل 51 طلبًا؛ أي ما يمثل 80%؛ بينما بلغ عدد طلبات الاندماج طلبين.

أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 8 طلبات.. وأما قطاعيًّا فتصدرت طلبات الصناعة التحويلية الطلبات بـ12 طلبًا؛ أي ما يمثل 23.5% من إجمالي الطلبات، يليها طلبات قطاع المعلومات والاتصالات بـ10 طلبات؛ ما يمثل 19.6%من الطلبات.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة سعد آل مسعود، أن الهيئة العامة للمنافسة خلال عام 2021م، تَلَقّت أكبر عدد من الطلبات في تاريخها للدراسة في عام واحد؛ حيث بلغت نسبة زيادة عدد الطلبات في عام 2021م ما يقارب الـ115% عن عام 2020م.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
01:39 PM

"المنافسة" تُوافق على 51 طلب تركز خلال الربع الرابع من 2021م

تتلقى بلاغات التركز الاقتصادي لدراستها وإصدار القرارات اللازمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عن أرقام الربع الرابع من عام 2021م بخصوص طلبات التركز الاقتصادي؛ حيث ورد للهيئة 102 طلب خلال الربع الرابع، منها 51 طلبًا صدرت فيها قرارات من الهيئة بعدم الممانعة بنسبة زيادة 34% عن الربع السابق من عام 2021م.

وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)؛ مبينة أنها تقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة.

وأوضحت أنها تُعنى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات؛ مشيرة إلى أنها أصدرت 51 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الرابع، وأصدرت قرار رفض واحدًا، وتعاملت مع 39 طلبًا من مجموع طلبات غير موجبة للإبلاغ؛ فيما لا يزال هناك 11 طلبًا تحت الدراسة.

وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة؛ حيث بلغت 41 طلبًا من أصل 51 طلبًا؛ أي ما يمثل 80%؛ بينما بلغ عدد طلبات الاندماج طلبين.

أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 8 طلبات.. وأما قطاعيًّا فتصدرت طلبات الصناعة التحويلية الطلبات بـ12 طلبًا؛ أي ما يمثل 23.5% من إجمالي الطلبات، يليها طلبات قطاع المعلومات والاتصالات بـ10 طلبات؛ ما يمثل 19.6%من الطلبات.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة سعد آل مسعود، أن الهيئة العامة للمنافسة خلال عام 2021م، تَلَقّت أكبر عدد من الطلبات في تاريخها للدراسة في عام واحد؛ حيث بلغت نسبة زيادة عدد الطلبات في عام 2021م ما يقارب الـ115% عن عام 2020م.

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142 مليون ..

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