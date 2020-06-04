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جديد كورونا في 3 دول إفريقية.. 169 إصابة جديدة في الكنغو كينيا و295 بالكنغو

السنغال تسجل 96 حالة.. و109 تعافوا من الفيروس

سجلت ثلاث دول إفريقية إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ فقد أعلنت الكونغو الديمقراطية تسجيل 169 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس؛ ليصل عدد الإصابات داخل البلاد إلى 3325 حالة، كما أعلنت كينيا تسجيل 195 إصابة جديدة، وقالت السنغال إنها سجلت 96 إصابة و109 حالات شفاء جديدة من كورونا.

الكونغو

سجلت الكونغو الديمقراطية 169 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد الإصابات داخل البلاد إلى 3325 حالة، معظمها في العاصمة كينشاسا.

وأشار بيان لوزارة الصحة اليوم، إلى أنه تم تسجيل 482 حالة شفاء، مقابل 72 حالة وفاة.

كينيا

سجلت كينيا اليوم 195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 2216 حالة.

وأضاف بيان لوزارة الصحة الكينية، أن حالات الشفاء وصلت إلى 553 حالة، مقابل 74 حالة وفاة.

السنغال

أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية أن البلاد سجلت اليوم، 96 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و109 حالات شفاء جديدة من الجائحة.

وأوضح بيان الوزارة أنه يوجد 17 حالة حرجة في أقسام العناية المركزة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد وصل إلى 3836، من بينهم 1954 حالة شفاء، و45 حالة وفاة.

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جديد كورونا في 3 دول إفريقية.. 169 إصابة جديدة في الكنغو كينيا و295 بالكنغو
سبق

سجلت ثلاث دول إفريقية إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ فقد أعلنت الكونغو الديمقراطية تسجيل 169 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس؛ ليصل عدد الإصابات داخل البلاد إلى 3325 حالة، كما أعلنت كينيا تسجيل 195 إصابة جديدة، وقالت السنغال إنها سجلت 96 إصابة و109 حالات شفاء جديدة من كورونا.

الكونغو

سجلت الكونغو الديمقراطية 169 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد الإصابات داخل البلاد إلى 3325 حالة، معظمها في العاصمة كينشاسا.

وأشار بيان لوزارة الصحة اليوم، إلى أنه تم تسجيل 482 حالة شفاء، مقابل 72 حالة وفاة.

كينيا

سجلت كينيا اليوم 195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 2216 حالة.

وأضاف بيان لوزارة الصحة الكينية، أن حالات الشفاء وصلت إلى 553 حالة، مقابل 74 حالة وفاة.

السنغال

أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية أن البلاد سجلت اليوم، 96 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و109 حالات شفاء جديدة من الجائحة.

وأوضح بيان الوزارة أنه يوجد 17 حالة حرجة في أقسام العناية المركزة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد وصل إلى 3836، من بينهم 1954 حالة شفاء، و45 حالة وفاة.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
08:30 AM

جديد كورونا في 3 دول إفريقية.. 169 إصابة جديدة في الكنغو كينيا و295 بالكنغو

السنغال تسجل 96 حالة.. و109 تعافوا من الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت ثلاث دول إفريقية إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ فقد أعلنت الكونغو الديمقراطية تسجيل 169 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس؛ ليصل عدد الإصابات داخل البلاد إلى 3325 حالة، كما أعلنت كينيا تسجيل 195 إصابة جديدة، وقالت السنغال إنها سجلت 96 إصابة و109 حالات شفاء جديدة من كورونا.

الكونغو

سجلت الكونغو الديمقراطية 169 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد الإصابات داخل البلاد إلى 3325 حالة، معظمها في العاصمة كينشاسا.

وأشار بيان لوزارة الصحة اليوم، إلى أنه تم تسجيل 482 حالة شفاء، مقابل 72 حالة وفاة.

كينيا

سجلت كينيا اليوم 195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 2216 حالة.

وأضاف بيان لوزارة الصحة الكينية، أن حالات الشفاء وصلت إلى 553 حالة، مقابل 74 حالة وفاة.

السنغال

أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية أن البلاد سجلت اليوم، 96 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و109 حالات شفاء جديدة من الجائحة.

وأوضح بيان الوزارة أنه يوجد 17 حالة حرجة في أقسام العناية المركزة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد وصل إلى 3836، من بينهم 1954 حالة شفاء، و45 حالة وفاة.

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