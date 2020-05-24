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مكة المكرمة.. 3334 طلب ذبيحة عبر التطبيقات الذكية في رمضان

"قوتة": سدت احتياجات المواطنين خلال فترة المنع وفق الاشتراطات الصحية

استقبلت أمانة العاصمة المقدسة 3334 طلب ذبيحة عبر خدمة توصيل طلبات الذبائح من خلال حسابات تطبيق الواتساب والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك والتي تتيح خيارات متعددة للمستهلكين، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فعلتها وكالة الخدمات ممثلة في إدارة المسالخ للحد من انتشار فيروس كورونا والتي تسهم في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والازدحام وتسهل عميلة البيع وتوصيل الذبائح للمستهلك وسد احتياجاتهم خلال فترة المنع وفق الاشتراطات الصحية والاحترازية حفظاً على صحة الجميع .

وحثّ مدير إدارة المسالخ الدكتور أحمد بن ولي قوتة المواطنين والمقيمين بالاستفادة من هذه التطبيقات، وهي طريقة آمنة للحصول على الذبائح بجودة عالية وتحت إشراف من المسلخ دون أن يخرج الفرد من منزله حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية ولتكون مغادرة المنزل للضرورة القصوى ويتم الحصول على الطلبات في أسرع وقت ممكن وفي حال وجود أي ملاحظات على الخدمة التواصل عبر البريد الإلكتروني( Saljahdali@holymakkah.gov.sa ) وتعبئة الاستبيان المرفق لتحسين جودة الخدمة المقدمة: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScir5ki7kUXVXeRzKHN30yWDXK-Rf-3zJdi1dHSPYV3KJd34w/viewform)

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مكة المكرمة.. 3334 طلب ذبيحة عبر التطبيقات الذكية في رمضان
سبق

استقبلت أمانة العاصمة المقدسة 3334 طلب ذبيحة عبر خدمة توصيل طلبات الذبائح من خلال حسابات تطبيق الواتساب والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك والتي تتيح خيارات متعددة للمستهلكين، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فعلتها وكالة الخدمات ممثلة في إدارة المسالخ للحد من انتشار فيروس كورونا والتي تسهم في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والازدحام وتسهل عميلة البيع وتوصيل الذبائح للمستهلك وسد احتياجاتهم خلال فترة المنع وفق الاشتراطات الصحية والاحترازية حفظاً على صحة الجميع .

وحثّ مدير إدارة المسالخ الدكتور أحمد بن ولي قوتة المواطنين والمقيمين بالاستفادة من هذه التطبيقات، وهي طريقة آمنة للحصول على الذبائح بجودة عالية وتحت إشراف من المسلخ دون أن يخرج الفرد من منزله حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية ولتكون مغادرة المنزل للضرورة القصوى ويتم الحصول على الطلبات في أسرع وقت ممكن وفي حال وجود أي ملاحظات على الخدمة التواصل عبر البريد الإلكتروني( Saljahdali@holymakkah.gov.sa ) وتعبئة الاستبيان المرفق لتحسين جودة الخدمة المقدمة: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScir5ki7kUXVXeRzKHN30yWDXK-Rf-3zJdi1dHSPYV3KJd34w/viewform)

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
07:59 PM

مكة المكرمة.. 3334 طلب ذبيحة عبر التطبيقات الذكية في رمضان

"قوتة": سدت احتياجات المواطنين خلال فترة المنع وفق الاشتراطات الصحية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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استقبلت أمانة العاصمة المقدسة 3334 طلب ذبيحة عبر خدمة توصيل طلبات الذبائح من خلال حسابات تطبيق الواتساب والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك والتي تتيح خيارات متعددة للمستهلكين، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فعلتها وكالة الخدمات ممثلة في إدارة المسالخ للحد من انتشار فيروس كورونا والتي تسهم في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والازدحام وتسهل عميلة البيع وتوصيل الذبائح للمستهلك وسد احتياجاتهم خلال فترة المنع وفق الاشتراطات الصحية والاحترازية حفظاً على صحة الجميع .

وحثّ مدير إدارة المسالخ الدكتور أحمد بن ولي قوتة المواطنين والمقيمين بالاستفادة من هذه التطبيقات، وهي طريقة آمنة للحصول على الذبائح بجودة عالية وتحت إشراف من المسلخ دون أن يخرج الفرد من منزله حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية ولتكون مغادرة المنزل للضرورة القصوى ويتم الحصول على الطلبات في أسرع وقت ممكن وفي حال وجود أي ملاحظات على الخدمة التواصل عبر البريد الإلكتروني( Saljahdali@holymakkah.gov.sa ) وتعبئة الاستبيان المرفق لتحسين جودة الخدمة المقدمة: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScir5ki7kUXVXeRzKHN30yWDXK-Rf-3zJdi1dHSPYV3KJd34w/viewform)

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