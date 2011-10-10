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في السعودية.. سامسونج جالكسي فولد ينطلق بالطلب المسبق عبر موقع "ماي ستور"

أطلق متجر "ماي ستور" (myStore.com.sa) الطلبَ المسبق لجهاز سامسونج جالكسي فولد الجديد بشكل حصري أونلاين في المملكة العربية السعودية.

ويتوفر جهاز سامسونج الجديد بسعة 512 جيجابايت باللونين الأسود والفضي، كما يتميز جالكسي فولد بكونه أول هاتف ذكي بشاشة Flex اللامتناهية والقابلة للطي بحجم 7.3 بوصة، والتي تقوم على طبقات مترابطة من مادة البوليمر المبتكرة؛ لتكون 50% أنحف من شاشات Galaxy الأخرى.

كما تحتوي علبة الجهاز بشكل خاص على سماعات Galaxy Buds اللاسلكية، مع غطاء خاص لحماية الهاتف وبطاقة العناية بالشاشة.

وينطلق جهاز سامسونج جالكسي فولد بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية بتاريخ 13 أكتوبر.

يُذكر أن ماي ستور (myStore.com.sa) هو متجر إلكتروني يوفر تجربة تسوق فريدة وسهلة مع كونه منصة إلكترونية تُوَفّر أحدث الأجهزة الذكية والإكسسوارات في معظم مناطق المملكة بخدمة توصيل سريعة خلال 24 ساعة، مع إمكانية شراء بطاقات الشحن بشكل فوري.

ويقدم متجر ماي ستور تجربة تسوق آمنة مع إمكانية الدفع عبر الإنترنت بطرق عدة تشمل البطاقة الائتمانية، وبطاقة مدى، ونقاط قطاف وSTC Pay، مع توفير خيار الدفع عند الاستلام.

ويُعد موقع "ماي ستور" الإلكتروني السبّاق في توفير أجهزة الهواتف الذكية بتقنية الجيل الخامس من هواوي وZTE وموزع معتمد لكل من سامسونج وأبل وسوني وأنكر وغيرها من العلامات التجارية الشهيرة في مجال التكنولوجيا. كما يتضمن المتجر عروضًا ترويجية وأسعارًا تنافسية، إضافة إلى خدمات متكاملة لما بعد البيع والصيانة.

ماي ستور سامسونج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في السعودية.. سامسونج جالكسي فولد ينطلق بالطلب المسبق عبر موقع "ماي ستور"
سبق

أطلق متجر "ماي ستور" (myStore.com.sa) الطلبَ المسبق لجهاز سامسونج جالكسي فولد الجديد بشكل حصري أونلاين في المملكة العربية السعودية.

ويتوفر جهاز سامسونج الجديد بسعة 512 جيجابايت باللونين الأسود والفضي، كما يتميز جالكسي فولد بكونه أول هاتف ذكي بشاشة Flex اللامتناهية والقابلة للطي بحجم 7.3 بوصة، والتي تقوم على طبقات مترابطة من مادة البوليمر المبتكرة؛ لتكون 50% أنحف من شاشات Galaxy الأخرى.

كما تحتوي علبة الجهاز بشكل خاص على سماعات Galaxy Buds اللاسلكية، مع غطاء خاص لحماية الهاتف وبطاقة العناية بالشاشة.

وينطلق جهاز سامسونج جالكسي فولد بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية بتاريخ 13 أكتوبر.

يُذكر أن ماي ستور (myStore.com.sa) هو متجر إلكتروني يوفر تجربة تسوق فريدة وسهلة مع كونه منصة إلكترونية تُوَفّر أحدث الأجهزة الذكية والإكسسوارات في معظم مناطق المملكة بخدمة توصيل سريعة خلال 24 ساعة، مع إمكانية شراء بطاقات الشحن بشكل فوري.

ويقدم متجر ماي ستور تجربة تسوق آمنة مع إمكانية الدفع عبر الإنترنت بطرق عدة تشمل البطاقة الائتمانية، وبطاقة مدى، ونقاط قطاف وSTC Pay، مع توفير خيار الدفع عند الاستلام.

ويُعد موقع "ماي ستور" الإلكتروني السبّاق في توفير أجهزة الهواتف الذكية بتقنية الجيل الخامس من هواوي وZTE وموزع معتمد لكل من سامسونج وأبل وسوني وأنكر وغيرها من العلامات التجارية الشهيرة في مجال التكنولوجيا. كما يتضمن المتجر عروضًا ترويجية وأسعارًا تنافسية، إضافة إلى خدمات متكاملة لما بعد البيع والصيانة.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
11:18 AM

في السعودية.. سامسونج جالكسي فولد ينطلق بالطلب المسبق عبر موقع "ماي ستور"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق متجر "ماي ستور" (myStore.com.sa) الطلبَ المسبق لجهاز سامسونج جالكسي فولد الجديد بشكل حصري أونلاين في المملكة العربية السعودية.

ويتوفر جهاز سامسونج الجديد بسعة 512 جيجابايت باللونين الأسود والفضي، كما يتميز جالكسي فولد بكونه أول هاتف ذكي بشاشة Flex اللامتناهية والقابلة للطي بحجم 7.3 بوصة، والتي تقوم على طبقات مترابطة من مادة البوليمر المبتكرة؛ لتكون 50% أنحف من شاشات Galaxy الأخرى.

كما تحتوي علبة الجهاز بشكل خاص على سماعات Galaxy Buds اللاسلكية، مع غطاء خاص لحماية الهاتف وبطاقة العناية بالشاشة.

وينطلق جهاز سامسونج جالكسي فولد بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية بتاريخ 13 أكتوبر.

يُذكر أن ماي ستور (myStore.com.sa) هو متجر إلكتروني يوفر تجربة تسوق فريدة وسهلة مع كونه منصة إلكترونية تُوَفّر أحدث الأجهزة الذكية والإكسسوارات في معظم مناطق المملكة بخدمة توصيل سريعة خلال 24 ساعة، مع إمكانية شراء بطاقات الشحن بشكل فوري.

ويقدم متجر ماي ستور تجربة تسوق آمنة مع إمكانية الدفع عبر الإنترنت بطرق عدة تشمل البطاقة الائتمانية، وبطاقة مدى، ونقاط قطاف وSTC Pay، مع توفير خيار الدفع عند الاستلام.

ويُعد موقع "ماي ستور" الإلكتروني السبّاق في توفير أجهزة الهواتف الذكية بتقنية الجيل الخامس من هواوي وZTE وموزع معتمد لكل من سامسونج وأبل وسوني وأنكر وغيرها من العلامات التجارية الشهيرة في مجال التكنولوجيا. كما يتضمن المتجر عروضًا ترويجية وأسعارًا تنافسية، إضافة إلى خدمات متكاملة لما بعد البيع والصيانة.

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