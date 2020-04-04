"القحطاني" يفاجئ عمليات طوارئ صحة الطائف بزيارة في عطلة نهاية الأسبوع

قام مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني بزيارة مفاجئة في عطلة نهاية الأسبوع إلى إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي. حيث تفقد سير العمل في غرفة العمليات واستمع من مشرف العمليات المناوب لشرح مفصل عن أبرز المهام التي تقوم بها العمليات على مدار الساعة, كما اطلع القحطاني على البرنامج الإلكتروني لنظام المركز الوطني للأزمات والكوارث الذي يهدف إلى الجاهزية في جميع الأوقات.. كما اطلع على الكاميرات التي تربط مناطق الفرز البصري في جميع المستشفيات المربوطة بغرفة العمليات..

من جهة أخرى أكد مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف سعيد الزهراني أن الإدارة تقوم بالعديد من المهام المختلفة، أبرزها إعداد الخطط اللازمة, ورفع الجاهزية في جميع الأوقات, والقيام باستقبال وإرسال وتمرير البلاغات المتنوعة من خلال الشبكة اللاسلكية أو وسائل الاتصال الأخرى في سبيل أفضل الخدمات للمرضى والمصابين على مدار الساعة, موضحًا أن غرفة العمليات مرتبطة بالعديد من البرامج الإلكترونية المختلفة, مثل برنامج النقل الإسعافي, نظام تتبع حركة سيارات الإسعاف,نظام مراقبة نقاط الفرز البصري في كافة مستشفيات المحافظة عبر الكاميرات, وأيضًا برنامج المركز الوطني للأزمات والكوارث والذي يحتوي على الجاهزية المختلفة, مضيفًا أن البرنامج يحتوي على الاستعداد للحالات الطارئة من خلال تحديث المعلومات عن الأسرة, القوى العاملة, كميات الدم ومشتقاته, التجهيزات المختلفة, جاهزية سيارات الإسعاف, ثلاجات الأموات, وغيرها من التجهيزات المختلفة التي تتطلب الاستعداد على مدار الساعة.. وقال "الزهراني" إن برنامج المركز الوطني يتم تحديثه على مدار الساعة لمواكبة الجاهزية ليلاً ونهارًا, كما أن البرنامج يعطي أصحاب القرار رؤية واضحة في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة, باعتبار أن لغة الأرقام مهمة جدا في التعاطي مع أي حوادث أو كوارث..

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي تقوم بمهام ميدانية مختلفة, بالتعاون مع الجهات الأخرى الشريكة، وعلى رأسها الدفاع المدني, الهلال الأحمر, المستشفيات العسكرية والأهلية, المطا, العمليات الأمنية الموحدة وغيرها من القطاعات.. كما تتميز إدارة الطوارئ بوجود شبكة لاسلكية واسعة النطاق تغطي جميع المستشفيات وسيارات الإسعاف بالرغم من المساحة الشاسعة التي تغطيها خدمات صحة الطائف.. وترتبط العمليات بخطوط ساخنة مع الوزارة, وشبكة لاسلكية مع العمليات الأمنية الموحدة 911, مما يسهل من سرعة تبادل وتمرير البلاغات في جميع الأوقات .