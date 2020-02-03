الاقتصاد التركي يواصل التدهور.. الدولار يتجاوز 6 ليرات لأول مرة من 5 أشهر

ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين في البلاد

واصل الاقتصاد التركي مسلسل انهياره حيث بدأ سعر الدولار في البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم، عند مستوى 5.97 و598 ليرة، وذلك بعد أن تجاوز مستوى الـ6 ليرات أثناء ساعات الليل وهي المرة الأولى منذ أغسطس 2019 التي يتجاوز هذا المستوى.

وبحسب تقرير اقتصادي نشره "اليوم السابع" فقد تأثرت الأسواق بعدة عوامل منها إغلاق أسواق الصين منذ 23 يناير بسبب فيروس كورونا، حيث خسرت الأسواق حوالي 9% في ظرف أسبوع كما أنه من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد والدولار في تركيا بسبب عملية اليوم في إدلب التي قتل على أثرها 4 من جنود الجيش التركي.

في غضون ذلك كشفت صحيفة زمان التركية المعارضة عن ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين في البلاد بنسبة 12.15% على أساس سنوي في يناير الماضي متجاوزاً المتوقع بقليل، في ارتفاع للشهر الثالث على التوالي.

ونقلت الصحيفة عن معهد الإحصاء التركي أن مؤشر الأسعار في تركيا واصل الصعود للشهر الثالث على التوالي بعد انخفاض حاد العام الماضي.

وكان التضخم قد سجل خلال ديسمبر 11.84%، بعد أن قفز مجدداً في نوفمبر الماضي إلى 10.56 في المئة، قبل أن يسجل انخفاضاً كبيراً في أكتوبر الماضي عندما أصبح 9.26%، بعدما كان في شهر أغسطس الماضي 15.01%، وفي يوليو 16.65%.



فيما ارتفعت أسعار المستهلكين عن الشهر الماضي 1.35%، بينما كان من المتوقع ارتفاعها 1.10%، وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 1.84% عن الشهر السابق في يناير لتصل الزيادة السنوية إلى 8.84%.



إلى هذا وفي سياق متصل أوضحت بيانات غرفة إسطنبول التجارية أمس أن الشهر الماضي بلغت نسبة التغيير، التي تعكس تغييرات الأسعار في يناير من عام 2020 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، نحو 12.78%.