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"الغذاء والدواء" تحذر من ترويج الأدوية داخل المملكة عن طريق الإنترنت

أكدت أن المتورطين سيتعرضون للمساءلة النظامية

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مجدداً، المشاركين في ترويج الأدوية داخل المملكة عن طريق الإنترنت أو الهواتف من المساءلة النظامية.

جاء ذلك رداً على استفسار أحد المغردين على "تويتر" بالحساب الرسمي لـ"الغذاء والدواء"، عن ‏‎حسابات مسوقين منتشرة في الآونة الأخيرة.

وقالت الهيئة إنها ترصد المواقع الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروج للمستحضرات المجهولة وغير المسجلة، ومن يسوقها داخل المملكة.

الهيئة العامة للغذاء والدواء الأدوية الإنترنت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تحذر من ترويج الأدوية داخل المملكة عن طريق الإنترنت
سبق

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مجدداً، المشاركين في ترويج الأدوية داخل المملكة عن طريق الإنترنت أو الهواتف من المساءلة النظامية.

جاء ذلك رداً على استفسار أحد المغردين على "تويتر" بالحساب الرسمي لـ"الغذاء والدواء"، عن ‏‎حسابات مسوقين منتشرة في الآونة الأخيرة.

وقالت الهيئة إنها ترصد المواقع الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروج للمستحضرات المجهولة وغير المسجلة، ومن يسوقها داخل المملكة.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
04:36 PM
اخر تعديل
02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
05:12 PM

"الغذاء والدواء" تحذر من ترويج الأدوية داخل المملكة عن طريق الإنترنت

أكدت أن المتورطين سيتعرضون للمساءلة النظامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
417

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مجدداً، المشاركين في ترويج الأدوية داخل المملكة عن طريق الإنترنت أو الهواتف من المساءلة النظامية.

جاء ذلك رداً على استفسار أحد المغردين على "تويتر" بالحساب الرسمي لـ"الغذاء والدواء"، عن ‏‎حسابات مسوقين منتشرة في الآونة الأخيرة.

وقالت الهيئة إنها ترصد المواقع الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروج للمستحضرات المجهولة وغير المسجلة، ومن يسوقها داخل المملكة.

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