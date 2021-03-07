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شاهد.. طائرات التحالف تستهدف مخازن وقود صواريخ بالستية لمليشيا الحوثي الإرهابية

ضمن العملية العسكرية النوعية ضدها

أكدت قيادة قوات التحالف أنها لن تتهاون مع المليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتهديدات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في الأراضي السعودية.

وأثبتت العملية العسكرية أن المدنيين خط أحمر لقوات التحالف، وذلك من خلال الضربات التي شنّتها على المليشيا الحوثية الإرهابية، التي جاءت رداً على التهديدات الأخيرة للمليشيا الحوثية التي استهدفت بها المدنيين والأعيان المدنية.

كما جاءت العملية العسكرية النوعية لقوات التحالف رداً على تهديدات المليشيا الحوثية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن ودول الجوار، ولتؤكد للمليشيا أن أمن وسلامة المدنيين خط أحمر.

يشار إلى أن المليشيات الإرهابية واصلت ارتكاب الجرائم واستهداف المدنيين خلال الأيام الماضية، فيما تنجح القوات في التصدي لتلك العمليات الإرهابية ببسالة، حيث كشفت مقاطع فيديو الضربات التي شنتها قوات التحالف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. طائرات التحالف تستهدف مخازن وقود صواريخ بالستية لمليشيا الحوثي الإرهابية
سبق

أكدت قيادة قوات التحالف أنها لن تتهاون مع المليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتهديدات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في الأراضي السعودية.

وأثبتت العملية العسكرية أن المدنيين خط أحمر لقوات التحالف، وذلك من خلال الضربات التي شنّتها على المليشيا الحوثية الإرهابية، التي جاءت رداً على التهديدات الأخيرة للمليشيا الحوثية التي استهدفت بها المدنيين والأعيان المدنية.

كما جاءت العملية العسكرية النوعية لقوات التحالف رداً على تهديدات المليشيا الحوثية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن ودول الجوار، ولتؤكد للمليشيا أن أمن وسلامة المدنيين خط أحمر.

يشار إلى أن المليشيات الإرهابية واصلت ارتكاب الجرائم واستهداف المدنيين خلال الأيام الماضية، فيما تنجح القوات في التصدي لتلك العمليات الإرهابية ببسالة، حيث كشفت مقاطع فيديو الضربات التي شنتها قوات التحالف.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
06:22 PM

شاهد.. طائرات التحالف تستهدف مخازن وقود صواريخ بالستية لمليشيا الحوثي الإرهابية

ضمن العملية العسكرية النوعية ضدها

A A A
محمد المواسي - الرياض
5
8,400

أكدت قيادة قوات التحالف أنها لن تتهاون مع المليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتهديدات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في الأراضي السعودية.

وأثبتت العملية العسكرية أن المدنيين خط أحمر لقوات التحالف، وذلك من خلال الضربات التي شنّتها على المليشيا الحوثية الإرهابية، التي جاءت رداً على التهديدات الأخيرة للمليشيا الحوثية التي استهدفت بها المدنيين والأعيان المدنية.

كما جاءت العملية العسكرية النوعية لقوات التحالف رداً على تهديدات المليشيا الحوثية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن ودول الجوار، ولتؤكد للمليشيا أن أمن وسلامة المدنيين خط أحمر.

يشار إلى أن المليشيات الإرهابية واصلت ارتكاب الجرائم واستهداف المدنيين خلال الأيام الماضية، فيما تنجح القوات في التصدي لتلك العمليات الإرهابية ببسالة، حيث كشفت مقاطع فيديو الضربات التي شنتها قوات التحالف.

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