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"التجارة" تنفذ جولات للتحقق من أجهزة الدفع الإلكتروني في أسواق الخضار بالدمام

بالتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة وبدعم من "البلديات والبيئة والموارد البشرية"

نفذت الفرق الرقابية الميدانية بوزارة التجارة اليوم جولات تفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والأسماك والخضراوات بمدينة الدمام بهدف التحقق من توفير وسائل الدفع الإلكتروني "مدى" للمستهلكين وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين.

ونُفّذت الجولات بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بالمنطقة الشرقية ومشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشعبة الضبط الإداري بشرطة الدمام وجوازات الدمام.

وأسفرت نتائج الجولات الميدانية عن ضبط مخالفات عدم توفر أجهزة الدفع الإلكتروني، وعدم بيان أسعار المنتجات، وعدم إصدار فواتير الشراء، وعدم تعريب الفواتير، وجرى تحرير مخالفات فورية على منافذ البيع المخالفة.

وتأتي الجولات ضمن جهود الجهات المعنية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلكين بكافة الأنشطة التجارية في جميع مناطق المملكة.

وتقوم الفرق الرقابية بإيقاع غرامات مالية فورية على المنشآت غير الملتزمة بالتطبيق بشكل تراكمي؛ حيث تتضاعف العقوبة في حال تكرارها للمرة الثانية.

ويسهم تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على منافذ البيع في دعم جهود الجهات الرقابية لتمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع منافذ البيع والتقليل من تداول النقد والقضاء على التستر.

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"التجارة" تنفذ جولات للتحقق من أجهزة الدفع الإلكتروني في أسواق الخضار بالدمام
سبق

نفذت الفرق الرقابية الميدانية بوزارة التجارة اليوم جولات تفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والأسماك والخضراوات بمدينة الدمام بهدف التحقق من توفير وسائل الدفع الإلكتروني "مدى" للمستهلكين وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين.

ونُفّذت الجولات بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بالمنطقة الشرقية ومشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشعبة الضبط الإداري بشرطة الدمام وجوازات الدمام.

وأسفرت نتائج الجولات الميدانية عن ضبط مخالفات عدم توفر أجهزة الدفع الإلكتروني، وعدم بيان أسعار المنتجات، وعدم إصدار فواتير الشراء، وعدم تعريب الفواتير، وجرى تحرير مخالفات فورية على منافذ البيع المخالفة.

وتأتي الجولات ضمن جهود الجهات المعنية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلكين بكافة الأنشطة التجارية في جميع مناطق المملكة.

وتقوم الفرق الرقابية بإيقاع غرامات مالية فورية على المنشآت غير الملتزمة بالتطبيق بشكل تراكمي؛ حيث تتضاعف العقوبة في حال تكرارها للمرة الثانية.

ويسهم تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على منافذ البيع في دعم جهود الجهات الرقابية لتمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع منافذ البيع والتقليل من تداول النقد والقضاء على التستر.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
05:33 PM

"التجارة" تنفذ جولات للتحقق من أجهزة الدفع الإلكتروني في أسواق الخضار بالدمام

بالتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة وبدعم من "البلديات والبيئة والموارد البشرية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفذت الفرق الرقابية الميدانية بوزارة التجارة اليوم جولات تفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والأسماك والخضراوات بمدينة الدمام بهدف التحقق من توفير وسائل الدفع الإلكتروني "مدى" للمستهلكين وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين.

ونُفّذت الجولات بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بالمنطقة الشرقية ومشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشعبة الضبط الإداري بشرطة الدمام وجوازات الدمام.

وأسفرت نتائج الجولات الميدانية عن ضبط مخالفات عدم توفر أجهزة الدفع الإلكتروني، وعدم بيان أسعار المنتجات، وعدم إصدار فواتير الشراء، وعدم تعريب الفواتير، وجرى تحرير مخالفات فورية على منافذ البيع المخالفة.

وتأتي الجولات ضمن جهود الجهات المعنية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلكين بكافة الأنشطة التجارية في جميع مناطق المملكة.

وتقوم الفرق الرقابية بإيقاع غرامات مالية فورية على المنشآت غير الملتزمة بالتطبيق بشكل تراكمي؛ حيث تتضاعف العقوبة في حال تكرارها للمرة الثانية.

ويسهم تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على منافذ البيع في دعم جهود الجهات الرقابية لتمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع منافذ البيع والتقليل من تداول النقد والقضاء على التستر.

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