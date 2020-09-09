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"مطير" يصدر حزمة قرارات تتعلق بالمناصب الإدارية التابعة لصحة مكة

تماشياً مع المرحلة القادمة للتحول الصحي

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، حزمة من القرارات الإدارية المتعلقة بالتكليف بمناصب قيادية بالإدارات التابعة لصحة مكة.


وتضمّنت القرارات تكليف الدكتور سري عسيري بمنصب مساعد المدير العام للصحة العامة، وتكليف المهندس خالد الثبيتي مساعداً للمدير العام للدعم المساند، وتكليف الدكتور حاتم خوقير مساعداً للمدير العام للالتزام.


كما شملت القرارات تكليف الدكتور صالح القحطاني مساعداً للمدير العام للجودة ومراقبة المخرجات، وتكليف الدكتور أحمد الخروبي مساعداً للمدير العام لتجربة المستفيد، وتكليف الدكتور نادر مطير مساعداً للمدير العام للتخطيط وتحفيز الاستثمار.

تأتي هذه القرارات امتداداً للتطوير ورفع الكفاءات القيادية بصحة مكة والاهتمام بالعنصر البشري الذي هو عماد تجويد الخدمات؛ للرقي بالخدمات الصحية وفق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة والمسؤولين في الوزارة ومواكبة رؤية المملكة 2030.

الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة

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"مطير" يصدر حزمة قرارات تتعلق بالمناصب الإدارية التابعة لصحة مكة
سبق

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، حزمة من القرارات الإدارية المتعلقة بالتكليف بمناصب قيادية بالإدارات التابعة لصحة مكة.


وتضمّنت القرارات تكليف الدكتور سري عسيري بمنصب مساعد المدير العام للصحة العامة، وتكليف المهندس خالد الثبيتي مساعداً للمدير العام للدعم المساند، وتكليف الدكتور حاتم خوقير مساعداً للمدير العام للالتزام.


كما شملت القرارات تكليف الدكتور صالح القحطاني مساعداً للمدير العام للجودة ومراقبة المخرجات، وتكليف الدكتور أحمد الخروبي مساعداً للمدير العام لتجربة المستفيد، وتكليف الدكتور نادر مطير مساعداً للمدير العام للتخطيط وتحفيز الاستثمار.

تأتي هذه القرارات امتداداً للتطوير ورفع الكفاءات القيادية بصحة مكة والاهتمام بالعنصر البشري الذي هو عماد تجويد الخدمات؛ للرقي بالخدمات الصحية وفق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة والمسؤولين في الوزارة ومواكبة رؤية المملكة 2030.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
07:01 PM

"مطير" يصدر حزمة قرارات تتعلق بالمناصب الإدارية التابعة لصحة مكة

تماشياً مع المرحلة القادمة للتحول الصحي

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، حزمة من القرارات الإدارية المتعلقة بالتكليف بمناصب قيادية بالإدارات التابعة لصحة مكة.


وتضمّنت القرارات تكليف الدكتور سري عسيري بمنصب مساعد المدير العام للصحة العامة، وتكليف المهندس خالد الثبيتي مساعداً للمدير العام للدعم المساند، وتكليف الدكتور حاتم خوقير مساعداً للمدير العام للالتزام.


كما شملت القرارات تكليف الدكتور صالح القحطاني مساعداً للمدير العام للجودة ومراقبة المخرجات، وتكليف الدكتور أحمد الخروبي مساعداً للمدير العام لتجربة المستفيد، وتكليف الدكتور نادر مطير مساعداً للمدير العام للتخطيط وتحفيز الاستثمار.

تأتي هذه القرارات امتداداً للتطوير ورفع الكفاءات القيادية بصحة مكة والاهتمام بالعنصر البشري الذي هو عماد تجويد الخدمات؛ للرقي بالخدمات الصحية وفق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة والمسؤولين في الوزارة ومواكبة رؤية المملكة 2030.

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