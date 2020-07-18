22 إصابة جديدة بكورونا في الصين.. 16 منهم في شينجيانغ

الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة المؤكدة بلغت 83644

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي اليوم.



وقالت اللجنة في بيان: إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 16 حالة في منطقة شينجيانغ بغرب الصين. وكانت الحالات الست الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.



وأوضحت اللجنة أنه بحلول الجمعة بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83644 حالة. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.