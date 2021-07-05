النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ابن جنيدل" يصف "عرعر" قبل ٥٠ عامًا: شوارعها منسقة وفيها أسواق ومدارس

قال إن سوقها تقوم على الاتجار مع قبائل البادية التي تعيش في تلك البلاد

على الرغم من أن مدينة عرعر حديثة في نشأتها وعمرانها، إلا أنها سايرت في نموها وتطورها النهضة العمرانية والاجتماعية في المملكة منذ زمن مبكر.

وفي التفاصيل، قال المؤرخ سعد بن جنيدل -رحمه الله- حينما زار المنطقة الشمالية قبل نحو خمسين عامًا، إن مدينة عرعر تقع في سهل فسيح يحف بها "وادي عرعر" من الجنوب وهو وادٍ كبير وشهير، وباسمه سميت هذه المدينة، شوارعها منسقة وبعضها مضاء بالكهرباء ، وبعض بيوتها مبني بالطين، فيها مقر إمارة الحدود الشمالية ودوائر الحكومة، ولها سوق تجاري وفيها دكاكين كثيرة، وفيها مقاهٍ ومطاعم ، وعامة مطاعمها نظيفة، وفيها مدارس للبنين وللبنات في مختلف مراحل التعليم، وهي من البلدان التي سايرت في نموها وتطورها نمو النهضة العمرانية والاجتماعية في المملكة.

وأضاف: وصلنا إليها وقت الظهيرة، وتناولنا طعام الغداء في مطعم نظيف من مطاعمها، ثم ذهبنا إلى المسجد الجامع الكبير وتوضأنا من ماء في جانبه، ثم صلينا فيه الظهر والعصر بعد استراحة قصيرة فيه، كان جامعًا كبيرًا، وبناؤه حديث، ومفروش بالبسط القطنية، وفيه مراوح كهربائية.

وأردف: مدينة عرعر خالية من الزراعة لقلة المياه وصعوبة توفيرها، والكثيرون من سكانها يعملون في التجارة، ومعظم السلع المعروضة في أسواقها من السلع التي يطلبها البدو لأن سوقها تقوم على الاتجار مع قبائل البادية التي تعيش في تلك البلاد.

وتابع: مراعي هذه الأودية من أجود المراعي وأطيبها ولاسيما ضفاف الأودية الفيحاء والفياض الفسيحة، والمنخفضات التي تهبط بين القور والتلال، وكثير منها منخفضات مقعرة مستوية البطون، تستقر فيها السيول وتنمو فيها المراعي الجيدة.

وأكمل المؤرخ “ابن جنيدل”: زرتها قبل رحلتي هذه، كان ذلك في فصل الربيع، وهي معشبة خضراء، تبتسم أزهارها ويمج الندى جثجاثها وعَرارُها، وكم روضة تقع بمنخرق في بطن وادٍ كأنما تلاقت به عطّارة، وتجارها في هذه الأودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ابن جنيدل" يصف "عرعر" قبل ٥٠ عامًا: شوارعها منسقة وفيها أسواق ومدارس
سبق

على الرغم من أن مدينة عرعر حديثة في نشأتها وعمرانها، إلا أنها سايرت في نموها وتطورها النهضة العمرانية والاجتماعية في المملكة منذ زمن مبكر.

وفي التفاصيل، قال المؤرخ سعد بن جنيدل -رحمه الله- حينما زار المنطقة الشمالية قبل نحو خمسين عامًا، إن مدينة عرعر تقع في سهل فسيح يحف بها "وادي عرعر" من الجنوب وهو وادٍ كبير وشهير، وباسمه سميت هذه المدينة، شوارعها منسقة وبعضها مضاء بالكهرباء ، وبعض بيوتها مبني بالطين، فيها مقر إمارة الحدود الشمالية ودوائر الحكومة، ولها سوق تجاري وفيها دكاكين كثيرة، وفيها مقاهٍ ومطاعم ، وعامة مطاعمها نظيفة، وفيها مدارس للبنين وللبنات في مختلف مراحل التعليم، وهي من البلدان التي سايرت في نموها وتطورها نمو النهضة العمرانية والاجتماعية في المملكة.

وأضاف: وصلنا إليها وقت الظهيرة، وتناولنا طعام الغداء في مطعم نظيف من مطاعمها، ثم ذهبنا إلى المسجد الجامع الكبير وتوضأنا من ماء في جانبه، ثم صلينا فيه الظهر والعصر بعد استراحة قصيرة فيه، كان جامعًا كبيرًا، وبناؤه حديث، ومفروش بالبسط القطنية، وفيه مراوح كهربائية.

وأردف: مدينة عرعر خالية من الزراعة لقلة المياه وصعوبة توفيرها، والكثيرون من سكانها يعملون في التجارة، ومعظم السلع المعروضة في أسواقها من السلع التي يطلبها البدو لأن سوقها تقوم على الاتجار مع قبائل البادية التي تعيش في تلك البلاد.

وتابع: مراعي هذه الأودية من أجود المراعي وأطيبها ولاسيما ضفاف الأودية الفيحاء والفياض الفسيحة، والمنخفضات التي تهبط بين القور والتلال، وكثير منها منخفضات مقعرة مستوية البطون، تستقر فيها السيول وتنمو فيها المراعي الجيدة.

وأكمل المؤرخ “ابن جنيدل”: زرتها قبل رحلتي هذه، كان ذلك في فصل الربيع، وهي معشبة خضراء، تبتسم أزهارها ويمج الندى جثجاثها وعَرارُها، وكم روضة تقع بمنخرق في بطن وادٍ كأنما تلاقت به عطّارة، وتجارها في هذه الأودية.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
09:57 PM

"ابن جنيدل" يصف "عرعر" قبل ٥٠ عامًا: شوارعها منسقة وفيها أسواق ومدارس

قال إن سوقها تقوم على الاتجار مع قبائل البادية التي تعيش في تلك البلاد

A A A
مهنا التميمي - الرياض
0
1,081

على الرغم من أن مدينة عرعر حديثة في نشأتها وعمرانها، إلا أنها سايرت في نموها وتطورها النهضة العمرانية والاجتماعية في المملكة منذ زمن مبكر.

وفي التفاصيل، قال المؤرخ سعد بن جنيدل -رحمه الله- حينما زار المنطقة الشمالية قبل نحو خمسين عامًا، إن مدينة عرعر تقع في سهل فسيح يحف بها "وادي عرعر" من الجنوب وهو وادٍ كبير وشهير، وباسمه سميت هذه المدينة، شوارعها منسقة وبعضها مضاء بالكهرباء ، وبعض بيوتها مبني بالطين، فيها مقر إمارة الحدود الشمالية ودوائر الحكومة، ولها سوق تجاري وفيها دكاكين كثيرة، وفيها مقاهٍ ومطاعم ، وعامة مطاعمها نظيفة، وفيها مدارس للبنين وللبنات في مختلف مراحل التعليم، وهي من البلدان التي سايرت في نموها وتطورها نمو النهضة العمرانية والاجتماعية في المملكة.

وأضاف: وصلنا إليها وقت الظهيرة، وتناولنا طعام الغداء في مطعم نظيف من مطاعمها، ثم ذهبنا إلى المسجد الجامع الكبير وتوضأنا من ماء في جانبه، ثم صلينا فيه الظهر والعصر بعد استراحة قصيرة فيه، كان جامعًا كبيرًا، وبناؤه حديث، ومفروش بالبسط القطنية، وفيه مراوح كهربائية.

وأردف: مدينة عرعر خالية من الزراعة لقلة المياه وصعوبة توفيرها، والكثيرون من سكانها يعملون في التجارة، ومعظم السلع المعروضة في أسواقها من السلع التي يطلبها البدو لأن سوقها تقوم على الاتجار مع قبائل البادية التي تعيش في تلك البلاد.

وتابع: مراعي هذه الأودية من أجود المراعي وأطيبها ولاسيما ضفاف الأودية الفيحاء والفياض الفسيحة، والمنخفضات التي تهبط بين القور والتلال، وكثير منها منخفضات مقعرة مستوية البطون، تستقر فيها السيول وتنمو فيها المراعي الجيدة.

وأكمل المؤرخ “ابن جنيدل”: زرتها قبل رحلتي هذه، كان ذلك في فصل الربيع، وهي معشبة خضراء، تبتسم أزهارها ويمج الندى جثجاثها وعَرارُها، وكم روضة تقع بمنخرق في بطن وادٍ كأنما تلاقت به عطّارة، وتجارها في هذه الأودية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,292
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,956
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,330
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,665

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة