أمانة مقيم سوداني تقوده إلى التكريم من أمير الرياض

سلم الجهة الأمنية مبلغًا ماليًا عثر عليه بجوار "صرافة"

كرم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز -حفظه الله- المقيم عامر قسم الله محمد، سوداني الجنسية لأمانته بتسليم الجهة الأمنية المختصة مبلغًا من المال عثر عليه بجوار جهازٍ للصراف الآلي، حيث تم تكريمه بمكافأةٍ مالية مقدمة من الأمير.

و سلم المكافاة له مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، ونقل له شُكر وتقدير أمير منطقة الرياض ونائبه -حفظهما الله- مؤكدًا أن ما قام به من عمل مشرّف يعكس أمانته واستشعاره للمسؤولية الأمنية والاجتماعية.