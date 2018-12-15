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أمانة مقيم سوداني تقوده إلى التكريم من أمير الرياض

سلم الجهة الأمنية مبلغًا ماليًا عثر عليه بجوار "صرافة"

كرم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز -حفظه الله- المقيم عامر قسم الله محمد، سوداني الجنسية لأمانته بتسليم الجهة الأمنية المختصة مبلغًا من المال عثر عليه بجوار جهازٍ للصراف الآلي، حيث تم تكريمه بمكافأةٍ مالية مقدمة من الأمير.

و سلم المكافاة له مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، ونقل له شُكر وتقدير أمير منطقة الرياض ونائبه -حفظهما الله- مؤكدًا أن ما قام به من عمل مشرّف يعكس أمانته واستشعاره للمسؤولية الأمنية والاجتماعية.

أمانة مقيم سوداني أمير الرياض

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أمانة مقيم سوداني تقوده إلى التكريم من أمير الرياض
سبق

كرم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز -حفظه الله- المقيم عامر قسم الله محمد، سوداني الجنسية لأمانته بتسليم الجهة الأمنية المختصة مبلغًا من المال عثر عليه بجوار جهازٍ للصراف الآلي، حيث تم تكريمه بمكافأةٍ مالية مقدمة من الأمير.

و سلم المكافاة له مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، ونقل له شُكر وتقدير أمير منطقة الرياض ونائبه -حفظهما الله- مؤكدًا أن ما قام به من عمل مشرّف يعكس أمانته واستشعاره للمسؤولية الأمنية والاجتماعية.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
03:10 PM

أمانة مقيم سوداني تقوده إلى التكريم من أمير الرياض

سلم الجهة الأمنية مبلغًا ماليًا عثر عليه بجوار "صرافة"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
13
27,987

كرم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز -حفظه الله- المقيم عامر قسم الله محمد، سوداني الجنسية لأمانته بتسليم الجهة الأمنية المختصة مبلغًا من المال عثر عليه بجوار جهازٍ للصراف الآلي، حيث تم تكريمه بمكافأةٍ مالية مقدمة من الأمير.

و سلم المكافاة له مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، ونقل له شُكر وتقدير أمير منطقة الرياض ونائبه -حفظهما الله- مؤكدًا أن ما قام به من عمل مشرّف يعكس أمانته واستشعاره للمسؤولية الأمنية والاجتماعية.

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