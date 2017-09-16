عدد الأطفال والرضع بسجون أردوغان يقارب الـ1000.. الأعلى في تاريخ تركيا

كشف البرلماني الكردي عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، عن ارتفاع عدد الأطفال بالسجون في تركيا إلى 1000 طفل. وأدان أوغلو (النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي) تعمّد حكومة حزب العدالة والتنمية، عدم الكشف عن أعداد المحتجزين والمعتقلين داخل السجون؛ لافتًا إلى أن: "آخر الأرقام المعلنة من شهر نوفمبر الماضي؛ ولكنني أتوقع أن العدد يصل إلى 280 ألف سجين. وسجلت أرقام وأعداد الأطفال والرضع داخل السجون أرقامًا قياسية". وأوضح جرجيرلي أوغلو -بحسب صحيفة "زمان" التركية- أن عدد الأطفال في المرحلة العمرية بين 0- 6 سنوات داخل السجون يقترب من 1000 طفل، بجانب أمهاتهم المتهمات بالانتماء لحركة الخدمة أو دعم الانقلاب الفاشل في 2016، قائلًا: "إن وزارة العدل تُصر على عدم الرد على هذا السؤال، ولا تخرج بأي تصريح رسمي في هذا الشأن. أعتقد أن أعداد الأطفال والرضع داخل السجون سجلت أعلى معدل لها في تاريخ الجمهورية التركية. لا يتم الكشف عن أعداد الأطفال المصاحبين لأمهاتهم أو أعداد الأمهات الحوامل؛ بمعنى أصح الرأي العام في انتظار هذه الأرقام". ووفق الإحصائية الأخيرة لعدد الأطفال الموجودين في السجون والصادرة في 31 أكتوبر 2018؛ فإن السجون التركية بها 743 طفلًا بعمر أقل من 6 سنوات، منهم 343 طفلًا بعمر أقل من 3 سنوات. بحسب المدير العام للسجون شعبان يلماز، ردًّا على أسئلة أعضاء لجنة مراقبة حقوق الإنسان في البرلمان التركي في نوفمبر الماضي. وأشار أوغلو إلى أن عدد السجون التي تم افتتاحها في تركيا خلال 14 سنة من حكم حزب العدالة والتنمية بلغ 178 سجنًا، بعد افتتاح 14 سجنًا جديدًا في عام 2019؛ بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية لكامل السجون البالغ تعدادها 375 سجنًا نحو 219 ألفًا و270 سجينًا، دون الكشف عن أعداد المعتقلين داخل كل غرفة. وبحسب بيانات وزارة العدل؛ فقد افتتحت تركيا 178 سجنًا جديدًا في الفترة بين 2006 و2019، بالإضافة إلى افتتاح 14 سجنًا جديدًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وتشير بيانات الإدارة العامة للتوقيف والعقوبات، إلى أن تركيا تضم 272 سجنًا مغلقًا و76 سجنًا مفتوحًا، و4 دور رعاية لأطفال الأحداث، و9 سجون مغلقة للسيدات، و7 سجون مغلقة للأطفال، بإجمالي بلغ 375 سجنًا. اللافت أن وزارة العدل وحكومة حزب العدالة والتنمية تتجنب الكشف عن أعداد المعتقلين؛ ولكنها تكتفي بتوضيح أن الطاقة الاستيعابية للسجون بلغت 219 ألفًا و270 سجينًا. وكشف التصريح الأخير من وزارة العدل، في مطلع العام الجاري، أن إجمالي المعتقلين داخل السجون بلغ 264 ألفًا؛ أي ما يزيد على الطاقة الاستيعابية الفعلية. وعلق أوغلو على آخر بيانات لوزارة العدل، قائلًا: "هناك معلومات ناقصة في تصريح وزارة العدل. آخر تصريح كان في نوفمبر الماضي. أعلنوا أن الطاقة الاستيعابية للسجون بلغت 219 ألفًا، ولكنهم لم يكشفوا عن أعداد السجناء، ولكني أتوقع أن أعدادهم وصلت إلى ما يقرب من 280 ألفًا".

عدد الأطفال والرضع بسجون أردوغان يقارب الـ1000.. الأعلى في تاريخ تركيا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-16 كشف البرلماني الكردي عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، عن ارتفاع عدد الأطفال بالسجون في تركيا إلى 1000 طفل.

وأدان أوغلو (النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي) تعمّد حكومة حزب العدالة والتنمية، عدم الكشف عن أعداد المحتجزين والمعتقلين داخل السجون؛ لافتًا إلى أن: "آخر الأرقام المعلنة من شهر نوفمبر الماضي؛ ولكنني أتوقع أن العدد يصل إلى 280 ألف سجين. وسجلت أرقام وأعداد الأطفال والرضع داخل السجون أرقامًا قياسية".

وأوضح جرجيرلي أوغلو -بحسب صحيفة "زمان" التركية- أن عدد الأطفال في المرحلة العمرية بين 0- 6 سنوات داخل السجون يقترب من 1000 طفل، بجانب أمهاتهم المتهمات بالانتماء لحركة الخدمة أو دعم الانقلاب الفاشل في 2016، قائلًا: "إن وزارة العدل تُصر على عدم الرد على هذا السؤال، ولا تخرج بأي تصريح رسمي في هذا الشأن. أعتقد أن أعداد الأطفال والرضع داخل السجون سجلت أعلى معدل لها في تاريخ الجمهورية التركية. لا يتم الكشف عن أعداد الأطفال المصاحبين لأمهاتهم أو أعداد الأمهات الحوامل؛ بمعنى أصح الرأي العام في انتظار هذه الأرقام".

ووفق الإحصائية الأخيرة لعدد الأطفال الموجودين في السجون والصادرة في 31 أكتوبر 2018؛ فإن السجون التركية بها 743 طفلًا بعمر أقل من 6 سنوات، منهم 343 طفلًا بعمر أقل من 3 سنوات. بحسب المدير العام للسجون شعبان يلماز، ردًّا على أسئلة أعضاء لجنة مراقبة حقوق الإنسان في البرلمان التركي في نوفمبر الماضي.

وأشار أوغلو إلى أن عدد السجون التي تم افتتاحها في تركيا خلال 14 سنة من حكم حزب العدالة والتنمية بلغ 178 سجنًا، بعد افتتاح 14 سجنًا جديدًا في عام 2019؛ بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية لكامل السجون البالغ تعدادها 375 سجنًا نحو 219 ألفًا و270 سجينًا، دون الكشف عن أعداد المعتقلين داخل كل غرفة.

وبحسب بيانات وزارة العدل؛ فقد افتتحت تركيا 178 سجنًا جديدًا في الفترة بين 2006 و2019، بالإضافة إلى افتتاح 14 سجنًا جديدًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وتشير بيانات الإدارة العامة للتوقيف والعقوبات، إلى أن تركيا تضم 272 سجنًا مغلقًا و76 سجنًا مفتوحًا، و4 دور رعاية لأطفال الأحداث، و9 سجون مغلقة للسيدات، و7 سجون مغلقة للأطفال، بإجمالي بلغ 375 سجنًا.

اللافت أن وزارة العدل وحكومة حزب العدالة والتنمية تتجنب الكشف عن أعداد المعتقلين؛ ولكنها تكتفي بتوضيح أن الطاقة الاستيعابية للسجون بلغت 219 ألفًا و270 سجينًا.

وكشف التصريح الأخير من وزارة العدل، في مطلع العام الجاري، أن إجمالي المعتقلين داخل السجون بلغ 264 ألفًا؛ أي ما يزيد على الطاقة الاستيعابية الفعلية.

وعلق أوغلو على آخر بيانات لوزارة العدل، قائلًا: "هناك معلومات ناقصة في تصريح وزارة العدل. آخر تصريح كان في نوفمبر الماضي. أعلنوا أن الطاقة الاستيعابية للسجون بلغت 219 ألفًا، ولكنهم لم يكشفوا عن أعداد السجناء، ولكني أتوقع أن أعدادهم وصلت إلى ما يقرب من 280 ألفًا".

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 11:42 AM

عدد الأطفال والرضع بسجون أردوغان يقارب الـ1000.. الأعلى في تاريخ تركيا "أوغلو": حكومة العدالة والتنمية تتعمد عدم الكشف عن أعداد المحتجزين والمعتقلين





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كشف البرلماني الكردي عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، عن ارتفاع عدد الأطفال بالسجون في تركيا إلى 1000 طفل.

وأدان أوغلو (النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي) تعمّد حكومة حزب العدالة والتنمية، عدم الكشف عن أعداد المحتجزين والمعتقلين داخل السجون؛ لافتًا إلى أن: "آخر الأرقام المعلنة من شهر نوفمبر الماضي؛ ولكنني أتوقع أن العدد يصل إلى 280 ألف سجين. وسجلت أرقام وأعداد الأطفال والرضع داخل السجون أرقامًا قياسية".

وأوضح جرجيرلي أوغلو -بحسب صحيفة "زمان" التركية- أن عدد الأطفال في المرحلة العمرية بين 0- 6 سنوات داخل السجون يقترب من 1000 طفل، بجانب أمهاتهم المتهمات بالانتماء لحركة الخدمة أو دعم الانقلاب الفاشل في 2016، قائلًا: "إن وزارة العدل تُصر على عدم الرد على هذا السؤال، ولا تخرج بأي تصريح رسمي في هذا الشأن. أعتقد أن أعداد الأطفال والرضع داخل السجون سجلت أعلى معدل لها في تاريخ الجمهورية التركية. لا يتم الكشف عن أعداد الأطفال المصاحبين لأمهاتهم أو أعداد الأمهات الحوامل؛ بمعنى أصح الرأي العام في انتظار هذه الأرقام".

ووفق الإحصائية الأخيرة لعدد الأطفال الموجودين في السجون والصادرة في 31 أكتوبر 2018؛ فإن السجون التركية بها 743 طفلًا بعمر أقل من 6 سنوات، منهم 343 طفلًا بعمر أقل من 3 سنوات. بحسب المدير العام للسجون شعبان يلماز، ردًّا على أسئلة أعضاء لجنة مراقبة حقوق الإنسان في البرلمان التركي في نوفمبر الماضي.

وأشار أوغلو إلى أن عدد السجون التي تم افتتاحها في تركيا خلال 14 سنة من حكم حزب العدالة والتنمية بلغ 178 سجنًا، بعد افتتاح 14 سجنًا جديدًا في عام 2019؛ بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية لكامل السجون البالغ تعدادها 375 سجنًا نحو 219 ألفًا و270 سجينًا، دون الكشف عن أعداد المعتقلين داخل كل غرفة.

وبحسب بيانات وزارة العدل؛ فقد افتتحت تركيا 178 سجنًا جديدًا في الفترة بين 2006 و2019، بالإضافة إلى افتتاح 14 سجنًا جديدًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وتشير بيانات الإدارة العامة للتوقيف والعقوبات، إلى أن تركيا تضم 272 سجنًا مغلقًا و76 سجنًا مفتوحًا، و4 دور رعاية لأطفال الأحداث، و9 سجون مغلقة للسيدات، و7 سجون مغلقة للأطفال، بإجمالي بلغ 375 سجنًا.

اللافت أن وزارة العدل وحكومة حزب العدالة والتنمية تتجنب الكشف عن أعداد المعتقلين؛ ولكنها تكتفي بتوضيح أن الطاقة الاستيعابية للسجون بلغت 219 ألفًا و270 سجينًا.

وكشف التصريح الأخير من وزارة العدل، في مطلع العام الجاري، أن إجمالي المعتقلين داخل السجون بلغ 264 ألفًا؛ أي ما يزيد على الطاقة الاستيعابية الفعلية.

وعلق أوغلو على آخر بيانات لوزارة العدل، قائلًا: "هناك معلومات ناقصة في تصريح وزارة العدل. آخر تصريح كان في نوفمبر الماضي. أعلنوا أن الطاقة الاستيعابية للسجون بلغت 219 ألفًا، ولكنهم لم يكشفوا عن أعداد السجناء، ولكني أتوقع أن أعدادهم وصلت إلى ما يقرب من 280 ألفًا".