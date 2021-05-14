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عدا طوكيو وأوساكا.. رفع حالة الطوارئ في معظم أنحاء اليابان

شمل القرار  39 من 47 مقاطعة للموازنة بين الضرر ومكافحة كورونا

رفعت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في 39 مقاطعة يابانية، فيما أبقت القيود على طوكيو وأوساكا.
وأوضح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن حالة الطوارئ في أنحاء كبيرة من البلاد رفعت اليوم، لكن القيود ستظل سارية في طوكيو وأوساكا، أكبر مركزين حضريين، لحين احتواء تفشي فيروس كورونا بدرجة كافية.
وأشار إلى رفع حالة الطوارئ في 39 من 47 مقاطعة يابانية؛ للموازنة بين الضرر الذي لحق بالاقتصاد جراء حالة الإغلاق العام المطولة وجهود الحد من انتشار الفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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عدا طوكيو وأوساكا.. رفع حالة الطوارئ في معظم أنحاء اليابان
سبق

رفعت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في 39 مقاطعة يابانية، فيما أبقت القيود على طوكيو وأوساكا.
وأوضح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن حالة الطوارئ في أنحاء كبيرة من البلاد رفعت اليوم، لكن القيود ستظل سارية في طوكيو وأوساكا، أكبر مركزين حضريين، لحين احتواء تفشي فيروس كورونا بدرجة كافية.
وأشار إلى رفع حالة الطوارئ في 39 من 47 مقاطعة يابانية؛ للموازنة بين الضرر الذي لحق بالاقتصاد جراء حالة الإغلاق العام المطولة وجهود الحد من انتشار الفيروس.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
02:09 PM

عدا طوكيو وأوساكا.. رفع حالة الطوارئ في معظم أنحاء اليابان

شمل القرار  39 من 47 مقاطعة للموازنة بين الضرر ومكافحة كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفعت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في 39 مقاطعة يابانية، فيما أبقت القيود على طوكيو وأوساكا.
وأوضح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن حالة الطوارئ في أنحاء كبيرة من البلاد رفعت اليوم، لكن القيود ستظل سارية في طوكيو وأوساكا، أكبر مركزين حضريين، لحين احتواء تفشي فيروس كورونا بدرجة كافية.
وأشار إلى رفع حالة الطوارئ في 39 من 47 مقاطعة يابانية؛ للموازنة بين الضرر الذي لحق بالاقتصاد جراء حالة الإغلاق العام المطولة وجهود الحد من انتشار الفيروس.

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