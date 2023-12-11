وزير الداخلية يوافق على تعيين أعضاء للمجلس المحلي بالمخواة

صدر قرار الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بالموافقة على تعيين أعضاء للمجلس المحلي للفترة الخامسة بمحافظة المخواة لمدة أربع سنوات، بناء على ما رفعه له الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.



وتمنى وزير الداخلية للأعضاء الجدد التوفيق والنجاح في أداء المهام التي تتوخاها منهم الدولة في مجال المساهمة في تنمية وتطوير المحافظة في المجالات التعليمية والصحية والتنمية الاجتماعية وكل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات.

