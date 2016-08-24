النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد إعلان جامعة الطائف بضرورة تحصين الطلاب والطالبات بالجرعتين.. الإقبال كثيف

حرصاً منهم للمحافظة على المستوى التعليمي بالحضور الفعلي

أظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو، اليوم، في مواقع التواصل الاجتماعي إقبال أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات لمقر جامعة الطائف؛ رغبةً في تلقي جرعات اللقاح للوقاية من فيروس "كورونا".

وجاء ذلك بعد أن أصدرت جامعة الطائف، يوم أمس، بياناً أوضحت فيه حرصها على سلامة منسوبي ومنسوبات الجامعة وأسرهم، وفي ضوء ما صدر من توجيهات من وزارة التعليم بخصوص العودة الحضورية للفصل الدراسي الحالي، وأحاطت الجميع بالترتيبات التالية:

ستكون الدراسة حضورياً وفقًا للإجراءات الاحترازية وستتولى الأقسام والكليات بناء الجداول الدراسية وفق الأنماط التعليمية المناسبة التي تضمن صحة وسلامة جميع منسوبي الجامعة.

سيتاح التسجيل فقط للطلبة الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

* لن يمكّن غير المحصنين بجرعتين من دخول الجامعة أو حضور المحاضرات.

* سيتم احتساب الغياب على الطلبة غير المحصنين بجرعتين حتى يتم إكمال جرعات اللقاح اللازمة.

* سيتم إتاحة الفرصة لجميع الطلبة للتسجيل حال ورود بيانات التحصين الخاصة بهم من جهات الاختصاص وستتولى عمادة القبول والتسجيل الإعلان عن ذلك من خلال حسابات الجامعة.

* يمكن للطلبة غير المحصنين الحصول على جرعتي اللقاح من مركز الخدمات الطبية بالجامعة من الأحد إلى الخميس من الساعة (09) حتى (04).

بدورها تواصلت "سبق" مع جامعة الطائف لمعرفة البروتوكولات التنظيمية وكيفية التعامل مع الإقبال الكثيف الذي شهدته الجامعة في ظل عدم قدرة الحراسات الأمنية بالجامعة من تحقيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتمثلة في فرض المسافة الآمنة "التباعد الاجتماعي" وسنوافيكم "سبق" بالتفاصيل فور ورودها من إدارة جامعة الطائف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد إعلان جامعة الطائف بضرورة تحصين الطلاب والطالبات بالجرعتين.. الإقبال كثيف
سبق

أظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو، اليوم، في مواقع التواصل الاجتماعي إقبال أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات لمقر جامعة الطائف؛ رغبةً في تلقي جرعات اللقاح للوقاية من فيروس "كورونا".

وجاء ذلك بعد أن أصدرت جامعة الطائف، يوم أمس، بياناً أوضحت فيه حرصها على سلامة منسوبي ومنسوبات الجامعة وأسرهم، وفي ضوء ما صدر من توجيهات من وزارة التعليم بخصوص العودة الحضورية للفصل الدراسي الحالي، وأحاطت الجميع بالترتيبات التالية:

ستكون الدراسة حضورياً وفقًا للإجراءات الاحترازية وستتولى الأقسام والكليات بناء الجداول الدراسية وفق الأنماط التعليمية المناسبة التي تضمن صحة وسلامة جميع منسوبي الجامعة.

سيتاح التسجيل فقط للطلبة الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

* لن يمكّن غير المحصنين بجرعتين من دخول الجامعة أو حضور المحاضرات.

* سيتم احتساب الغياب على الطلبة غير المحصنين بجرعتين حتى يتم إكمال جرعات اللقاح اللازمة.

* سيتم إتاحة الفرصة لجميع الطلبة للتسجيل حال ورود بيانات التحصين الخاصة بهم من جهات الاختصاص وستتولى عمادة القبول والتسجيل الإعلان عن ذلك من خلال حسابات الجامعة.

* يمكن للطلبة غير المحصنين الحصول على جرعتي اللقاح من مركز الخدمات الطبية بالجامعة من الأحد إلى الخميس من الساعة (09) حتى (04).

بدورها تواصلت "سبق" مع جامعة الطائف لمعرفة البروتوكولات التنظيمية وكيفية التعامل مع الإقبال الكثيف الذي شهدته الجامعة في ظل عدم قدرة الحراسات الأمنية بالجامعة من تحقيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتمثلة في فرض المسافة الآمنة "التباعد الاجتماعي" وسنوافيكم "سبق" بالتفاصيل فور ورودها من إدارة جامعة الطائف.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
04:11 PM

بعد إعلان جامعة الطائف بضرورة تحصين الطلاب والطالبات بالجرعتين.. الإقبال كثيف

حرصاً منهم للمحافظة على المستوى التعليمي بالحضور الفعلي

A A A
متعب البقمي - الطائف
7
4,055

أظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو، اليوم، في مواقع التواصل الاجتماعي إقبال أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات لمقر جامعة الطائف؛ رغبةً في تلقي جرعات اللقاح للوقاية من فيروس "كورونا".

وجاء ذلك بعد أن أصدرت جامعة الطائف، يوم أمس، بياناً أوضحت فيه حرصها على سلامة منسوبي ومنسوبات الجامعة وأسرهم، وفي ضوء ما صدر من توجيهات من وزارة التعليم بخصوص العودة الحضورية للفصل الدراسي الحالي، وأحاطت الجميع بالترتيبات التالية:

ستكون الدراسة حضورياً وفقًا للإجراءات الاحترازية وستتولى الأقسام والكليات بناء الجداول الدراسية وفق الأنماط التعليمية المناسبة التي تضمن صحة وسلامة جميع منسوبي الجامعة.

سيتاح التسجيل فقط للطلبة الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

* لن يمكّن غير المحصنين بجرعتين من دخول الجامعة أو حضور المحاضرات.

* سيتم احتساب الغياب على الطلبة غير المحصنين بجرعتين حتى يتم إكمال جرعات اللقاح اللازمة.

* سيتم إتاحة الفرصة لجميع الطلبة للتسجيل حال ورود بيانات التحصين الخاصة بهم من جهات الاختصاص وستتولى عمادة القبول والتسجيل الإعلان عن ذلك من خلال حسابات الجامعة.

* يمكن للطلبة غير المحصنين الحصول على جرعتي اللقاح من مركز الخدمات الطبية بالجامعة من الأحد إلى الخميس من الساعة (09) حتى (04).

بدورها تواصلت "سبق" مع جامعة الطائف لمعرفة البروتوكولات التنظيمية وكيفية التعامل مع الإقبال الكثيف الذي شهدته الجامعة في ظل عدم قدرة الحراسات الأمنية بالجامعة من تحقيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتمثلة في فرض المسافة الآمنة "التباعد الاجتماعي" وسنوافيكم "سبق" بالتفاصيل فور ورودها من إدارة جامعة الطائف.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,007
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,698
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,531

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقیقة حجر شطرنج

الحقیقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة