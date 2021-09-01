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حملة الخامسة فجرًا تضبط عمالة مخالفة في سوق خضار الشرقية

بمشاركة عدة جهات.. تم استكمال إجراءاتهم وتسليمهم لإدارة الوافدين

نفّذت إدارة التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، حملة رقابية على سوق الخضار المركزي بالدمام، في الساعة الخامسة من فجر اليوم، بمشاركة شعبة الضبط الإداري، مكتب العمل بالدمام، وأمانة المنطقة الشرقية، ووزارة التجارة ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتم خلال الحملة فيما يتعلق بمهام قطاع العمل بوزارة الموارد، مباشرة 200 بسطة، وضبط 14 مخالفة لنظام العمل والإقامة وتسجيل 18 إنذارًا، إضافة إلى ضبط 67 عاملًا مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، وتم استكمال إجراءاتهم من قِبَل الموارد وشعبة الضبط الإداري، وتسليمهم لإدارة الوافدين.

"كما باشرت الجهات المشاركة في الحملة متابعة تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بها، مع ضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات بحسب ما نصت عليه الأنظمة الخاصة بهم".

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، اختلاف ما تتم متابعته من قِبَل الجهات المشاركة في الميدان؛ إلا أن الهدف من المشاركة واحد وهو الوصول إلى سوق عمل منضبط، يحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل، ينهض باقتصادنا، ويقدم خدمة متكاملة مميزة للمستفيدين والمستهلكين بعيدًا عن التلاعب، ونحن سعداء بأن نكون جزءًا من هذه المنظومة المتكاملة، كل في مجاله واختصاصه.

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حملة الخامسة فجرًا تضبط عمالة مخالفة في سوق خضار الشرقية
سبق

نفّذت إدارة التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، حملة رقابية على سوق الخضار المركزي بالدمام، في الساعة الخامسة من فجر اليوم، بمشاركة شعبة الضبط الإداري، مكتب العمل بالدمام، وأمانة المنطقة الشرقية، ووزارة التجارة ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتم خلال الحملة فيما يتعلق بمهام قطاع العمل بوزارة الموارد، مباشرة 200 بسطة، وضبط 14 مخالفة لنظام العمل والإقامة وتسجيل 18 إنذارًا، إضافة إلى ضبط 67 عاملًا مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، وتم استكمال إجراءاتهم من قِبَل الموارد وشعبة الضبط الإداري، وتسليمهم لإدارة الوافدين.

"كما باشرت الجهات المشاركة في الحملة متابعة تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بها، مع ضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات بحسب ما نصت عليه الأنظمة الخاصة بهم".

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، اختلاف ما تتم متابعته من قِبَل الجهات المشاركة في الميدان؛ إلا أن الهدف من المشاركة واحد وهو الوصول إلى سوق عمل منضبط، يحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل، ينهض باقتصادنا، ويقدم خدمة متكاملة مميزة للمستفيدين والمستهلكين بعيدًا عن التلاعب، ونحن سعداء بأن نكون جزءًا من هذه المنظومة المتكاملة، كل في مجاله واختصاصه.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
01:04 PM

حملة الخامسة فجرًا تضبط عمالة مخالفة في سوق خضار الشرقية

بمشاركة عدة جهات.. تم استكمال إجراءاتهم وتسليمهم لإدارة الوافدين

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عبدالله السالم - الدمام
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1,328

نفّذت إدارة التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، حملة رقابية على سوق الخضار المركزي بالدمام، في الساعة الخامسة من فجر اليوم، بمشاركة شعبة الضبط الإداري، مكتب العمل بالدمام، وأمانة المنطقة الشرقية، ووزارة التجارة ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتم خلال الحملة فيما يتعلق بمهام قطاع العمل بوزارة الموارد، مباشرة 200 بسطة، وضبط 14 مخالفة لنظام العمل والإقامة وتسجيل 18 إنذارًا، إضافة إلى ضبط 67 عاملًا مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، وتم استكمال إجراءاتهم من قِبَل الموارد وشعبة الضبط الإداري، وتسليمهم لإدارة الوافدين.

"كما باشرت الجهات المشاركة في الحملة متابعة تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بها، مع ضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات بحسب ما نصت عليه الأنظمة الخاصة بهم".

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، اختلاف ما تتم متابعته من قِبَل الجهات المشاركة في الميدان؛ إلا أن الهدف من المشاركة واحد وهو الوصول إلى سوق عمل منضبط، يحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل، ينهض باقتصادنا، ويقدم خدمة متكاملة مميزة للمستفيدين والمستهلكين بعيدًا عن التلاعب، ونحن سعداء بأن نكون جزءًا من هذه المنظومة المتكاملة، كل في مجاله واختصاصه.

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