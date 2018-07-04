فرق الإنقاذ تباشر حادثة غرق مركبة داخل بحر السهي ووفاة قائدها

تباشر فرق الإنقاذ والإسعاف غرق مركبة داخل بحر السهي بمحافظة صامطة جنوب جازان.
وتشير التفاصيل الأولية إلى أن قائد المركبة دخل عرض البحر وهو يسير بسرعة عالية ، مما تسبب في وفاته غرقا.
تباشر فرق الإنقاذ والإسعاف غرق مركبة داخل بحر السهي بمحافظة صامطة جنوب جازان.
وتشير التفاصيل الأولية إلى أن قائد المركبة دخل عرض البحر وهو يسير بسرعة عالية ، مما تسبب في وفاته غرقا.
تباشر فرق الإنقاذ والإسعاف غرق مركبة داخل بحر السهي بمحافظة صامطة جنوب جازان.
وتشير التفاصيل الأولية إلى أن قائد المركبة دخل عرض البحر وهو يسير بسرعة عالية ، مما تسبب في وفاته غرقا.
تباشر فرق الإنقاذ والإسعاف غرق مركبة داخل بحر السهي بمحافظة صامطة جنوب جازان.
وتشير التفاصيل الأولية إلى أن قائد المركبة دخل عرض البحر وهو يسير بسرعة عالية ، مما تسبب في وفاته غرقا.