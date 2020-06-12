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وفاة مدرب منتخب العراق متأثرًا بفيروس كورونا

أعلنت الهيئة المؤقتة المكلفة بالإشراف على مهام الاتحاد العراقي اليوم الجمعة وفاة علي هادي مدرب منتخب ناشئي العراق السابق لكرة القدم، وفريق زاخو، عن عمر يناهز 53 عامًا؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ونعت هيئة الاتحاد العراقي المؤقتة المدرب الراحل ببيان، جاء فيه: "تتقدم الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم بأحرّ التعازي إلى الوسط الرياضي لوفاة المدرب علي هادي بعد إصابته بفيروس كورونا".

ويعد هادي من أبرز مدافعي فريق الزوراء، أحد أشهر فرق العاصمة، وأسهم بحصوله على لقب الدوري في 4 مرات، واعتزل اللعب في نهاية التسعينيات؛ ليتجه إلى عالم التدريب.

وأشرف المدرب الراحل على تدريب عدد من الفِرق العراقية، أبرزها القوة الجوية والطلبة، قطبا المسابقة المحلية، وعمل مدربًا لمنتخب ناشئي العراق.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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وفاة مدرب منتخب العراق متأثرًا بفيروس كورونا
سبق

أعلنت الهيئة المؤقتة المكلفة بالإشراف على مهام الاتحاد العراقي اليوم الجمعة وفاة علي هادي مدرب منتخب ناشئي العراق السابق لكرة القدم، وفريق زاخو، عن عمر يناهز 53 عامًا؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ونعت هيئة الاتحاد العراقي المؤقتة المدرب الراحل ببيان، جاء فيه: "تتقدم الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم بأحرّ التعازي إلى الوسط الرياضي لوفاة المدرب علي هادي بعد إصابته بفيروس كورونا".

ويعد هادي من أبرز مدافعي فريق الزوراء، أحد أشهر فرق العاصمة، وأسهم بحصوله على لقب الدوري في 4 مرات، واعتزل اللعب في نهاية التسعينيات؛ ليتجه إلى عالم التدريب.

وأشرف المدرب الراحل على تدريب عدد من الفِرق العراقية، أبرزها القوة الجوية والطلبة، قطبا المسابقة المحلية، وعمل مدربًا لمنتخب ناشئي العراق.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
08:57 PM

وفاة مدرب منتخب العراق متأثرًا بفيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة المؤقتة المكلفة بالإشراف على مهام الاتحاد العراقي اليوم الجمعة وفاة علي هادي مدرب منتخب ناشئي العراق السابق لكرة القدم، وفريق زاخو، عن عمر يناهز 53 عامًا؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ونعت هيئة الاتحاد العراقي المؤقتة المدرب الراحل ببيان، جاء فيه: "تتقدم الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم بأحرّ التعازي إلى الوسط الرياضي لوفاة المدرب علي هادي بعد إصابته بفيروس كورونا".

ويعد هادي من أبرز مدافعي فريق الزوراء، أحد أشهر فرق العاصمة، وأسهم بحصوله على لقب الدوري في 4 مرات، واعتزل اللعب في نهاية التسعينيات؛ ليتجه إلى عالم التدريب.

وأشرف المدرب الراحل على تدريب عدد من الفِرق العراقية، أبرزها القوة الجوية والطلبة، قطبا المسابقة المحلية، وعمل مدربًا لمنتخب ناشئي العراق.

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