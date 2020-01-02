تنظيم مسابقة للرمي بالقوس على ظهر الخيل لأول مرة في المملكة

تقرر إقامتها بالحديقة المركزية بالمدينة المنورة يوم السبت المقبل

وافق أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان على إقامة مسابقة تنافسية بين فرسان الرماية السعوديين، على خلفية المشاركة في بطولات خارجية، وتحقيق مراكز متقدمة في رياضة الفروسية.

وأعلنت وكالة فرسان الجياد العربية عن سعادة إدارتها بفعالية مسابقة الرمي بالقوس على ظهر الخيل التي ينظمها "مربط بدر للخيل العربية الأصلية" بقيادة مالك المربط بدر بن عبدالله العلي، فارس قدرة وتحمل ومدرب معتمد من الاتحاد السعودي للفروسية للرماية، وله العديد من المشاركات والإنجازات الفروسية في عدة محافل.

وستقام المسابقة بالحديقة المركزية بالمدينة المنورة يوم السبت 9 جمادى الأولى 1441 الموافق 4 يناير 2020.

وتعتبر هذه الفعالية من الفعاليات المهمة في المملكة، والتي تجذب الشباب لممارسة رياضات الفروسية والابتعاد عن ضياع الوقت في الممارسات الضارة والأوقات المهدرة في الانسياق خلف الملهيات.

جدير بالذكر أن لهذه الرياضات فوائد كثيرة عائدة على شبابنا؛ منها: اللياقة البدنية والمهارة الجسدية الناشئة من ممارسة هذه الرياضة، زيادة نسبة الذكاء الانفعالي وضبط النفس، تنمية القدرة على تحديد الهدف والقدرة العامة على التركيز، تنمية الارتباط بهوية الشباب التراثية لمثل هذه الأنشطة.

ونظراً لأهمية مثل هذه الفعاليات فإن وكالة فرسان الجياد العربية تدعو الجميع للمشاركة والحضور والمساهمة في هذه الفعالية.